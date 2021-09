Fahrbericht: Der bei Carrus in Finnland gefertigte Volvo 9700 DD soll nun auch den Rest Europas abseits von Skandinavien erobern. In der Praxis gefällt der Schwede dabei besser als beim Studieren der Theorie.

Papier ist geduldig", heißt es etwas abschätzig im Volksmund. In digitalen Zeiten müsste man wohl ergänzen: Monitore sind es noch viel mehr. Gemeint ist der eklatante Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Dies gilt beim Erfahren von Bussen und anderen Fahrzeugen ebenso oder noch mehr als in anderen Lebensbereichen. Wir mussten genau das nun wieder an einem sehr gewichtigen und präsenten Beispiel buchstäblich erfahren: dem Doppeldecker Volvo 9700 DD. Für unsere Vorstellung der kontinentaleuropäischen Vier-Meter-Variante in lastauto omnibus 3/21 standen uns nur relativ dünne Informationen und eine kurze Onlinepräsentation zur Verfügung, um das Fahrzeug kennenzulernen. Da bleibt nicht aus, dass sich das ein oder andere technische Detail auf dem Monitor tief ins Hirn des Redakteurs einbrennt und dort sein Unwesen treibt – ohne dass dessen Auswirkung in der Realität überprüft werden könnte.

Das Ergebnis war denn auch eher von einer Zurückhaltung geprägt, die nicht jeder Freund der Marke so ganz nachvollziehen konnte. Womit wir beim Kern des Motorjournalismus angelangt wären: der Gratwanderung zwischen theoretischer Kritik und praktischem Erfahren der Materie. Das eine ist wertlos ohne das jeweils andere. Und nicht zuletzt deshalb schauen wir uns jedes neue Fahrzeug im besten Fall mindestens dreimal an: Auf eine mehr theoretische Vorstellung folgt ein praxisnaher Fahrbericht und dann meist noch ein ausführlicher Test mit Beladung und anderen wichtigen Parametern wie Bremsweg und Beschleunigung. Nur so denken wir dem Leser einen umfassenden Eindruck vermitteln zu können.