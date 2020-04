Die Gewerkschaft Verdi wendet sich in einem Sonderschreiben an die Betriebsräte in der Speditions- und Logistikbranche. Zugang gewähren zu sanitären Einrichtungen!

Man kann es nicht oft genug betonen: Berufskraftfahrer brauchen auch in Krisenzeiten eine funktionierende Versorgung – wenigstens die Grundbedürfnisse müssen gesichert sein. Dabei geht es nicht um Luxus. Darauf nimmt auch die Gewerkschaft Verdi in ihrem Schreiben Bezug. „In der aktuellen Situation mit Ausgangsbeschränkungen und geschlossenen Autobahnraststätten und damit einhergehenden schlechten Zuständen in den dazugehörigen sanitären Einrichtungen haben Lkw- Fahrerinnen und Fahrer es umso mehr verdient, respekt- und würdevoll behandelt zu werden.“ Darum wendet sich Verdi explizit an die Betriebsräte in Speditions- und Logistikunternehmen. „Bitte sorgt in euren Betrieben mit dafür, dass eure sanitären Einrichtungen durch Lkw-Fahrerinnen und Fahrer genutzt werden können.“ Gerade jetzt sei es wichtig, Haltung und Herz zu zeigen. „Schon unter normalen Bedingungen sind die Kollegen häufig isoliert und freuen sich über ein Mindestmaß an Menschlichkeit und Zuwendung.“