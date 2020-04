Die mitunter besten Ideen entstehen in der Not. Meine Frau Christina Petters arbeitet als Jugendleiterin und war einige Jahre in Köln als Notfallseelsorgerin im Einsatz. Dabei hat sie vielen Menschen Beistand leisten können. Bei unserem letzen Spaziergang im Wald kamen wir im Gespräch auf die Idee - könnten wir das nicht auch für die Fahrerinnen und Fahrer anbieten, die nun von einem auf den anderen Tag durch den Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft mit seinem mittlerweile schweren Folgen für das Transportgewerbe in Not geraten?

Ja, wir können.

Video-Talk im Livestream

Dank des Engagements des ETM-Verlages und der Unterstützung von Mercedes-Benz Trucks sind wir ab dem 2. April jeden Werktag für euch da. Auf Grund der Möglichkeiten, die über die interaktive Video-Konferenz „Zoom“ bestehen, können wir ab 17 Uhr aus dem Homeoffice mit einigen von euch direkt im Fahrerhaus überall in Europa kommunizieren und diskutieren. Das einzige, was ihr benötigt, ist ein Smartphone im Lkw und eine gute Stunde Zeit, wenn ihr mit Eurem Lkw auf einem Parkplatz steht. Natürlich könnt Ihr euch auch von zuhause zuschalten. Dann geht es über einen Laptop mit Kamera und Mikrofon.

Für jeden Tag laden euch meine Frau und ich persönlich ein. Auch der Datenschutz ist gewährleistet. Für die erste Sendung haben wir die fünf Fahrer bereits ausgesucht, für die späteren Sendungen können sich die Abonnenten des Fernfahrer bei uns bewerben - mehr Infos dazu folgen.

Auf Facebook als Zuschauer dabei sein

Alle anderen Fahrer können die Konferenz live verfolgen, und zwar auf der FERNFAHRER-Facebook-Seite im Livestream und später als Video auf YouTube. Über Facebook könnt ihr während der Konferenz Eure Fragen stellen, am besten direkt unter dem Livestream in die Kommentarspalte. Die werden von uns gesammelt und in die Runde gebracht.

Denn jede Konferenz steht unter einem Thema, das wir jeden Tag gesondert ankündigen, und dazu haben wir natürlich die passenden Experten zu Gast. Den Anfang am 2. April macht Götz Bopp von der IHK Region Stuttgart zu den aktuellen Fragen der Lockerung der Lenkzeiten und der Verlängerung der Fristen etwa für die Weiterbildungsmaßnahmen. Am 3. April steht der Fachanwalt für Arbeitsrecht, Harry Binhammer, zu Fragen hinsichtlich Kurzarbeit oder eventuell den nicht bezahlten „Überstunden“ Rede und Antwort. Viele interessante Gäste, auch aus der Politik, haben uns bereits für kommende Woche ihre Zusage gegeben.

Gäste und Sponsoren

Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM Verlages, ist bei der Auftaktkonferenz aus Stuttgart ebenfalls live dabei. Denn auch den Verlag trifft die Krise nun mit voller Wucht. Dennoch arbeiten wir mit allen Möglichkeiten daran, weiterhin mit dem Magazin FERNFAHRER und dem Portal Eurotransport.de für euch da zu sein. Aus diesem Grund halten wir pro Konferenz einen Platz in der Runde frei für einen Unternehmer oder einen Vertreter der Nutzfahrzeugindustrie, der das Format gleichzeitig als Sponsor des Tages unterstützt.

Meine Frau und ich starten mit großem zeitlichen Engagement und gesundem Optimismus in dieses auch für uns neue Projekt. In erster Linie wollen wir mit euch ins Gespräch kommen, Euren Sorgen Aufmerksamkeit widmen und euch mit Unterstützung der Experten vielleicht sogar konkrete Hilfestellungen geben, wie ihr im einzelnen und wir gemeinsam baldmöglichst aus dieser Krise wieder herauskommen.

Solange steh‘n wir zusammen.