BPW hat einen Mercedes Vario in UPS-Diensten zum lokal emissionsfreien Lieferwagen umgerüstet: Der alte Diesel des 7,5-Tonners wurde durch eine Hinterachse mit zwei integrierten Elektromotoren und einem integrierten Getriebe ersetzt. Pro Rad liefert der neue Antriebsstrang satte 3.290 Nm an maximalem Drehmoment. Mit der 84 kWh fassenden Batterie an Bord soll der Transporter am Stück circa 100 Kilometer fahren können. Laut BPW erhöht die Elektro-Achse durch die beiden voneinander unabhängigen E-Motoren je Rad auch die Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs. Der E-Vario wird beim Zustellen von Sendungen in der Kölner Innenstadt zum Einsatz kommen.

"Der elektrische Achsantrieb ist die überlegene Lösung für die Zukunft des Stadtverkehrs. Ohne Nutzlast zu verlieren, reduziert er im Vergleich zu einem herkömmlichen Verbrennungsmotor Verschmutzung und Lärm deutlich," erklärte Markus Schell, geschäftsführender Gesellschafter von BPW. Sein Unternehmen freue sich sehr, dass UPS das Antriebssystem zum ersten Mal und in großem Umfang teste.

UPS fährt laut eigener Angaben bereits seit 2008 mit ersten Elektro-Transportern in Deutschland. Derzeit seien hierzulande mehr als 80 vollelektrische Fahrzeuge im Einsatz. Bis 2025 will UPS 40 Prozent seines Kraftstoffs aus kohlenstoffarmen oder alternativen Kraftstoffen beziehen. Weltweit setzt der Logistikdienstleister rund 10.000 emissionsarme Fahrzeuge ein. Ziel ist es, festzustellen, welche alternativen Antriebe auf verschiedenen Routen und Arbeitszyklen am besten funktionieren.