Der niederländische Lkw-Bauer DAF Trucks bietet gebrauchte Lkw unter fünf Jahren ab sofort mit dem First Choice-Qualitätssiegel zum Verkauf an. Die jungen Gebrauchten sind grundsätzlich maximal 600.000 Kilometer gelaufen, werden optisch in einem einwandfreien Zustand angeboten und verfügen über eine dokumentierte Historie.

Da die sogenannten DAF First Choice Trucks bis zum Verkauf laut Hersteller mehr als 200 Prüfungen durchlaufen müssen, sehen sich die Niederländer dazu im Stande, zumindest die unter vier Jahre alten Lkw mit einer einjährigen Herstellergarantie in ihr zweites Leben zu entlassen. Vier bis fünf Jahre alte Fahrzeuge werden immerhin noch mit einer einjährigen Garantie auf den Antriebsstrang ausgestattet. Dies ist laut DAF Trucks einzigartig auf dem Markt und unterstreiche die branchenführende Qualität der Trucks.

"Wir können eine solche Garantie nur deswegen anbieten, weil die Fahrzeuge von DAF eine beispiellose Qualität aufweisen", erklärt Marty van den Dungen, Sales Director bei DAF Used Trucks. Ein First Choice Truck sei so gut wie neu. Die First Choice Trucks können mittels der von Paccar Financial angebotenen Finanzierungsbedingungen erworben werden, auch der Abschluss von Reparatur- und Wartungsverträgen von DAF Multi-Support ist möglich.