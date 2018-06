Urbino 12 electric für Cluj-Napoca

Solaris liefert Elektro-Busse nach Rumänien

Der polnische Bushersteller Solaris hat die Auslieferung von elf E-Bussen des Typs Urbino 12 electric nach Cluj-Napoca abgeschlossen. In den nächsten drei Jahren kann die Order auf insgesamt 41 Einheiten augestockt werden – weitere zwölf Busse des gleichen Typs werden bereits Ende 2018 in der rumänischen Großstadt in den Dienst gehen.