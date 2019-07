Der Logistikdienstleister Kühne + Nagel kauft die Jöbstl-Gruppe mit Sitz in Wundschuh bei Graz und stärkt damit sein Landverkehrsnetzwerk. Auch in Kanada verstärkt K+N sein Netzwerk.

Mit der Übernahme von Jöbstl will Kühne + Nagel die Region als Gateway nach Osteuropa stärken. Das Unternehmen hat einer Mitteilung zufolge rund 180 Mitarbeiter an Standorten in Österreich (Wundschuh, Wallern, Wien, Fürnitz) und Slowenien (Ljubljana, Maribor) und bewirtschaftet 20.000 Quadratmeter Umschlagsfläche. Im Zuge der Akquisition gehen auch 100 Prozent der Anteile an der SLM Spedition und Logistik an Kühne + Nagel über. Über den Preis der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart. Die Kartellbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen.

„Mit dem Portfolio der Jöbstl-Gruppe ergänzen wir das Serviceangebot für Kunden der Region und bauen unser Landverkehrsnetzwerk strategisch weiter aus", sagt Uwe Hött, Verantwortlicher für das Landverkehrsgeschäft von Kühne + Nagel in Europa. „Durch die Integration des Jöbstl-Netzwerks können die Verkehre und insbesondere der Anschluss an die angrenzenden Länder weiter verdichtet und damit Abfahrtsfrequenzen erhöht und Laufzeiten verkürzt werden. Insbesondere unsere Mittelstandskunden können von der Erweiterung dieses Leistungsspektrums profitieren."

„Mit der Jöbstl-Gruppe erwerben wir ein Unternehmen, das sehr stark in seiner Heimat, der Steiermark, verwurzelt ist. Als Unternehmensgruppe, die selbst eine lange Firmengeschichte hat, schätzen wir diese Tradition sehr", sagt Franz Braunsberger, Geschäftsführer Kühne + Nagel Österreich.

Eine weitere Akquisition hat das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Schindellegi in Kanada getätigt: Dort übernahm K+N das Unternehmen Worldwide Perishable Canada Co. (WWP), einem der führenden Logistikdienstleister des Landes im Lebensmittelbereich, insbesondere an der Ostküste, sowie Marktführer im Thunfisch-Export.