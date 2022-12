Trustet Carrier zündet die nächste Stufe BGL: Marktreife ist erreicht

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) kündigt weitere Entwicklungsschritte für die IT-Lösung Trusted Carrier an. Diese habe die Marktreife erreicht und stellt ihre Funktionalität bereits bei BASF am Stammsitz in Ludwigshafen in der Praxis unter Beweis.

Wechsel an der Spitze

Zunächst kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Start-ups: Stephan Strauss übernimmt als CEO die Geschäftsführung von Trusted Carrier. Er löst die Geschäftsführer Hans Maier-Dech und Andreas Schmidt ab. Maier-Dech bleibt dem Unternehmen aber in beratender Funktion erhalten. Schmidt wiederum übernimmt in einer neuen Rolle im Bereich Business-Development. Strauss selbst verfügt über 30 Jahre Erfahrung bei Aufbau, Wachstum und Veränderung von B2B-Dienstleistungsunternehmen in den Branchen Logistik, Distribution & Großhandel, Elektronik und Technologie. Als CEO sowie in diversen Managementrollen war er für führende Unternehmen wie DB Schenker Rail, Rexel, Thyssen Krupp und Philips Electronics weltweit tätig. Bei Trusted Carrier will er eine klare Wachstumsstrategie verfolgen.

Austausch der Daten funktioniert

Der Austausch der Logistikdaten zwischen allen Gliedern in der Transportkette ist mit der Lösung Trusted Carrier laut BGL mittlerweile gesichert. Logistische Prozesse würden sich so effizienter und kostengünstiger gestalten lassen. Insbesondere seien durch die IT-Lösung die Voraussetzung geschaffen, zeit- und kostenintensive Stand- und Wartezeiten zum Nutzen der Transporteure- und der Verlader zu reduzieren. Das von Trusted Carrier entwickelte System sei in einer Probephase mit Industriepartnern auf Praxistauglichkeit und Zuverlässigkeit geprüft und weiterentwickelt worden, heißt es seitens des BGL. Die Lösung habe die Marktreife erreicht. Nun gehe es ans Gewinnen von Kunden und Transportpartnern für die digitale Zufahrtskontrolle in der Chemie- und anderen Branchen, national und international.

Trusted Carrier – die drei Module

Die Trusted-Carrier-Lösung besteht aus einem Dreiklang an Modulen, die bislang folgende Aspekte zur digitalen Transportabfertigung umfassen: