An der Umfrage der DHBW Ravensburg teilnehmen Digitalisierung im Field Service unter der Lupe

Die DHBW Ravensburg Campus Friedrichshafen nimmt die Digitalisierung im Bereich Field-Service-Management unter die Lupe. Die Umfrage, die sich an die Systemanbieter aus dem DACH-Raum richtet, ist zentraler Bestandteil der Marktanalyse „Digitalisierungssyteme im Asset Management und Field Service – Quantitative Studie und Marktübersicht“.

Teilnehmer können DHBW-Marktanalyse nutzen

Ziel der Marktanalyse ist die Identifikation und Bewertung vorhandener Systemlösungen und deren Anbieter. Die Teilnehmer der Umfrage wiederum sind entsprechend gelistet und können die Marktanalyse fürs Marketing nutzen.

Worum es in der Hochschulstudie geht

In der Umfrage geht es unter anderem um Themen wie die Personal- und Fuhrparkverfügbarkeit sowie um die Themen Tourenplanung und -verlauf bis hin zur Bestellung von Ersatzteilen oder die Archivierung. Um an der Studie teilzunehmen, senden Sie Ihre Kontaktdaten per E-Mail an Anna-Maria Georgescu von Zentrum für Digitalisierung in Mobilitätssystemen an der DHBW Ravensburg Campus Friedrichshafen. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist unter +49-7541-2077177 ebenfalls möglich. Der Umfragezeitraum ist vom 15. Juli bis 19. August 2024.