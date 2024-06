Cargobull Telematics kauft in Spanien zu An Atlantis Global System beteilgt

Schmitz Cargobull hat eine Mehrheitsbeteiligung an Atlantis Global System (AGS) erworben, einem der führenden Hersteller von Telematiklösungen für die Überwachung und Einhaltung der Kühlkette in Spanien. Mit dieser Telematiklösungen ist AGS nach eigenen Angaben bei den meisten der 50 größten Unternehmen für den Transport temperaturgeführter Güter auf der iberischen Halbinsel vertreten. Marnix Lannoije (CTO Schmitz Cargobull), Rafael del Pino (CEO AGS), Andreas Schmitz (CEO Schmitz Cargobull) und Stefan Grawe (Head of R&D Project Management Schmitz Cargobull) haben die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen jetzt besiegelt.

Schmitz Cargobull verknüpft die Telematik-Portale

Mit dieser Übernahme will Schmitz Cargobull seine Führungsposition weiter ausbauen. Dazu entwickeln die beiden Unternehmen „das modernste Telematiksystem für Kühlsattel-Auflieger“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Das AGS-Telematiksystem für Echtzeit-Kühldaten steht ab sofort für alle im Werk Zaragoza produzierten Schmitz-Cargobull-Kühlsattelauflieger zur Verfügung. Die Daten aus dem Telematik-System TrailerConnect, das Schmitz Cargobull serienmäßig in all seine Auflieger integriert, werden auch auf der AGS Telematik-Plattform bereitgestellt. Die Daten aus der AGS-Telematik wiederum sind auf Kundenwunsch im TrailerConnect-Portal verfügbar.

So geht’s mit Atlantis Global System weiter

Atlantis Global System (AGS) bleibt als Spezialist für die Kühlkette innerhalb der Schmitz Cargobull Gruppe eigenständig und wird weiterhin unabhängig am Markt auftreten. Firmengründer Rafael del Pino ist auch weiterhin als CEO von AGS tätig. Durch die Mehrheitsbeteiligung von Schmitz Cargobull soll es möglich sein, neue Produkte zu fördern und fortschrittliche Flottenmanagementlösungen weiterzuentwickeln.

