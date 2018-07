Die Rhenus-Gruppe hat am 4. Juli 2018 den Kaufvertrag zur Übernahme aller Anteile an der Spedition C. Spaarmann Logistics unterzeichnet.

Das mittelständische Unternehmen mit Sitz im brandenburgischen Forst ist auf Zoll- und Transportlogistikdienstleistungen spezialisiert. Neben ihrer Hauptverwaltung in Forst sowie Zollbüros in Forst, Frankfurt (Oder), Hamburg und Duisburg-Ruhrort unterhält C. Spaarmann Logistics weitere Niederlassungen in Dinslaken und Hamburg.

„Das Unternehmen C. Spaarmann Logistics ist für uns in zweierlei Hinsicht bereichernd, einerseits durch sein umfangreiches Zollgeschäft und andererseits durch seine Transportdienstleistungen insbesondere in Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“, begründet Thomas Kaulbach, Head of European Customs Committee (ECC) der Rhenus, den Zukauf.

Unternehmensname bleibt

Thomas Kaulbach sowie Bernd Stichel, Geschäftsführer der Rhenus Freight East, werden als neue Geschäftsführer von C. Spaarmann Logistics bestellt. Der bisherige Mehrheitsgesellschafter und alleiniger Geschäftsführer Hans-Peter Otto bleibt in beratender Funktion erhalten. Der Unternehmensname soll bestehen bleiben.

„Die langfristige Sicherung der Perspektiven für unsere Mitarbeiter und Kunden liegt mir sehr am Herzen. Das Familienunternehmen Rhenus ist ein starker Partner und ergänzt durch seine Kernleistungen im Transport- und Zollwesen sehr gut den Leistungsschwerpunkt unserer Spedition“, äußerte Hans-Peter Otto, bisheriger Geschäftsführer von C. Spaarmann Logistics.

Die Rhenus-Gruppe ist ein weltweit operierender Logistikdienstleister mit einem Jahresumsatz von 4,8 Milliarden Euro. Mit 29.000 Beschäftigten ist Rhenus an 610 Standorten präsent. Die Geschäftsbereiche Contract Logistics, Freight Logistics, Port Logistics sowie Public Transport stehen für das Management komplexer Supply Chains und für Mehrwertdienste.