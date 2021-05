Der Trailerhersteller Kögel will Speditionen den Einstieg in den Kombinierten Verkehr (KV) erleichtern und beim reinen Straßentransport mit einer gesteigerten Effizienz durch ein hohes Transportvolumen und hohe Nutzlast punkten. Basis dafür ist die neu eingeführte Novum-Generation, die Kögel auf alle Baureihen ausgeweitet hat. Ihre Besonderheiten sind ein niedrigeres Eigengewicht und ein einfacheren Handling. Wo die jeweiligen Vorteile liegen, zeigte Kögel am Mittwoch bei einer virtuellen Konferenz vor der Fachpresse auf.

Heckel: Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Einklang

„Wir sind der innovative Fahrzeughersteller, der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit perfekt in Einklang bringt“, erklärte Geschäftsführer Thomas Heckel. Um diese Fokussierung zu betonen, hat sich Kögel mit „Economy meets Ecology – because we care“ einen neuen Leitsatz gegeben. Integriert ist er in einer grünen Kugel, die die Welt symbolisiert. Sie taucht fortan an vielen Stellen im Kögel-Kosmos auf. Wie kommt nun dieser Anspruch bei der Nachhaltigkeit in den Produkten zur Geltung? Im Folgenden drei Beispiele.