Touchscreen statt Tasten Scania präsentiert neues Cockpit

Scania revolutioniert seine Lkw – aber nicht in Bezug auf den Antrieb und auch nicht mit Blick auf die Fahrerhäuser. Erst im Interieur wird das Update sichtbar, das ab Anfang 2024 in die Serie startet: das Scania Smart Dash.

Digitale Instrumente, zentraler Touchscreen

Das neue Cockpit mit digitalen Instrumenten und riesigem zentralen Touchscreen löst die analogen Uhren und die Mittelkonsole mit kleinem Bildschirm und großem Tastenfeld ab. Alle Funktionen, die selten genutzt werden, will Scania damit in Bildschirm-Menüs untergebracht haben. Für alles, was häufig und schnell benutzt wird, gibt es dagegen weiter haptische Tasten. Neu ist zudem eine Sprachsteuerung. Laut Daniel Koch, Leiter Contracted und Connected Services bei Scania Deutschland Österreich, verlieren die Fahrer mit dem Smart Dash niemals die Fahrbahn aus dem Blick, wenn sie grundlegende Funktionen wie Scheibenwischer-Frequenz, Heizung oder Radio-Lautstärke regulieren. Das System integriere sich nahtlos in den Arbeitsalltag, ohne den Fahrer zu überfordern oder abzulenken.

Dazu kommt die Scania Driver App als zusätzliche Hilfe. Direkt auf dem Smartphone lassen sich mit ihr viele Infos zum Lkw abrufen. Außerdem umfasst die App unter anderem eine individuelle Checkliste zur Abfahrtskontrolle, Übersichten zu Lenk- und Ruhezeiten sowie Komfortfunktionen wie die Fernschaltung der Fahrerhausheizung. Mit Blick auf vorangegangene Fahrten gibt die Software außerdem Tipps für einen sicherheitsbewussten und kraftstoffsparenden Fahrstil.

Plattform mit allerlei Assistenzsystemen

Das Scania Smart Dash ist also mehr als nur ein neues Cockpit-Layout. Stattdessen versteckt sich hinter der Neuerung eine vernetzte Plattform, die die Sensordaten des Lkw mit externen Daten zusammenführen und neue Informations- und Assistenzfunktionen ermöglichen wird. Das Smart Dash wird dafür laut Scania Daten der Kameras, von Sensoren und des Radarsystems überwachen und mit Echtzeitdaten beispielsweise zur aktuellen Verkehrssituation kombinieren. So sollen die Fahrer in kritischen Situationen gewarnt werden. Auf Wunsch wird der Lkw dazu etwa durch das optionale automatische Notbremssystem selbst aktiv.

Konkret sind im Smart Dash alle ab Juli 2024 verpflichtenden Sicherheitsfunktionen der europäischen General Safety Regulation (GSR) integriert –vom Rückfahr- und Toter-Winkel-Assistenten über die intelligente Geschwindigkeitsunterstützung bis zum Cyber-Security-Management. Zudem hat Scania das System mit der 4G- und 5G-fähigen Telematikeinheit C400 verheiratet, mit der Over-the-Air-Updates ohne Werkstattaufenthalt auf den Lkw aufgespielt werden können.

Schnittstelle zu Online-Diensten

Durch diese Online-Anbindung ist das Scania Smart Dash künftig aber nicht nur die Schnittstelle zur Scania Driver App, sondern auch zur Scania Fleet App und dem My-Scania-Portal. Damit lassen sich jederzeit Betriebszustand und Standort des Lkw überblicken und beispielsweise Service-Stopps einplanen. "Unternehmen können mit My Scania bedarfsgerecht entscheiden, welche Funktionen sie wirklich benötigen", erklärt Daniel Koch. "Unsere Kunden benötigen kein Einheitssystem, sondern Lösungen für ihre speziellen Aufgaben und Anforderungen. Deshalb ist My Scania komplett modular und integriert auch lokale Scania Services und Apps von Drittanbietern."