Top-Azubis der Logistik DIHK zeichnet Julian Filipps aus

Julian Filipps gewöhnt sich langsam daran, Interviews zu geben. „Reine Übungssache“, betont der 25-Jährige im Gespräch mit trans aktuell. Er freut sich über das Interesse der Medien an seiner Person. Warum das so ist? Im November des vergangenen Jahres öffnet Filipps einen Brief: Er ist Deutschlands bester Azubi 2023, hat bundesweit den besten Abschluss zur Fachkraft für Lagerlogistik erreicht. Ein paar Tage zuvor kam per E-Mail schon die Einladung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zur Preisverleihung.

„Ich freue mich sehr und bin stolz auf meine Leistungen“, sagt Filipps, der seine Ausbildung bei Mercedes-Benz in Sindelfingen absolviert hat und seitdem dort als Anlaufdisponent tätig ist. Sichtbarkeit, Anerkennung und Wertschätzung habe ihm die Auszeichnung eingebracht.

Eine aufregende Preisverleihung in Berlin im Dezember 2023 gab es obendrauf. Alle 219 prämierten Azubis waren eingeladen. Der bekannte Moderator Thore Schölermann führte durch die Veranstaltung. DIHK-Präsident Peter Adrian überreichte Filipps den gläsernen Pokal, den er einige Wochen später immer noch stolz präsentiert.

Und all das, obwohl Filipps die Bestenehrung der DIHK davor nicht mal kannte. Sein Ansporn war einfach, seinen 1,0-Schnitt zu halten. Das ist ihm gelungen. Mit 1,0 hat er seine Ausbildung, die wegen seiner Top-Leistungen von drei auf zweieinhalb Jahre verkürzt wurde, im Januar 2023 abgeschlossen.

Ausbildung in der Corona-Zeit begonnen

Los ging es 2020 in der Corona-Zeit. 1,5 Tage in der Woche verbrachte er in der Schule, die restliche Zeit in den verschiedenen Fachbereichen bei Mercedes-Benz. Ins Homeoffice musste er in dieser Zeit nicht. Sein Arbeitgeber ermöglichte trotz der Corona-bedingten Einschränkungen die Ausbildung vor Ort, wofür Filipps dankbar ist.

Er schätzt den Kontakt mit Menschen und mag es nicht, die gesamte Arbeitszeit am Schreibtisch zu verbringen. „Ich arbeite gerne am Produkt und an den Regalen,“ sagt Filipps. Darum hat er sich für eine Logistikausbildung bei Mercedes-Benz entschieden – und wegen seiner Liebe zum schwäbischen Automobilhersteller. „Ich bin mit der Marke Mercedes-Benz aufgewachsen.“

Sein Vater arbeitet dort ebenfalls. Das Werk Sindelfingen ist nur rund 20 Autominuten von seinem Heimatort Herrenberg entfernt. Und er selbst fährt auch ein Auto mit dem Stern auf der Motorhaube. Allerdings noch keinen EQS – das elektrische Oberklasse-Modell von Mercedes-Benz ist sein aktuelles Lieblingsauto.

Seit dem Abschluss als Anlaufdisponent tätig

Als Anlaufdisponent ist er dafür verantwortlich, dass die Modelle zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität sowie in der vorgesehenen Stückzahl produziert werden können. Wenn er morgens im Büro ankommt, checkt er erstmal seine E-Mails und schaut, ob die Ware pünktlich eintrifft. Er tauscht sich mit der Entwicklungsabteilung aus und kontrolliert die Lagerdaten. „Ich mag es, wenn viel passiert.“ Darum ist er auch so begeistert von der Logistik. „Ohne Logistik läuft nichts. Es wissen nur die Wenigsten, was alles in diesen Bereich fällt.“ Er hat gemerkt, dass Logistiktätigkeiten oft unterschätzt werden. „Mein Beruf ist mehr als Stapler fahren.“

Neben den vielen organisatorischen Aufgaben im Lager und der Überwachung digitaler Prozesse arbeite er schließlich auch mit einem komplexen System wie SAP. Der Stapler-Führerschein zählt dennoch zu den Highlights der Ausbildung. Genauso wie die Einblicke in die Prototypenbeschaffung, die Entwicklung und die Dispo. Diese Vielfalt begeistert ihn: „Ich lebe das.“

Ab März studiert er BWL

Trotz seines anspruchsvollen Jobs, den er erst seit rund einem Jahr ausübt, hat er sich schon das nächste Ziel gesetzt. Im März beginnt sein berufsbegleitendes Bachelorstudium im Fach BWL. 3,5 Jahre lang an drei Abenden in der Woche BWL pauken, entspricht genau Filipps Vorstellungen: „Ich habe hohe Ansprüche an mich selbst und will immer auf ein Ziel hinarbeiten.“ Damit das reibungslos funktioniert, legt er regelmäßige Homeofficetage ein.

Mit dem Studium verfolgt er den Ansatz seines Arbeitgebers, der sich für lebenslanges Lernen einsetzt und entsprechende Angebote für die Mitarbeitenden bereithält. Filipps schätzt diese vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Ob er auch noch den Master dranhängt, kann er zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.

Konzept des lebenslangen Lernens

Das Konzept des lebenslangen Lernens hat Filipps schon vor seiner Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik verfolgt. Nach dem Realschulabschluss macht er eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Nur in der Beratung und am Computer zu arbeiten, stellt ihn aber nicht zufrieden. Direkt nach der Ausbildung, die er ebenfalls mit Top-Noten abschließt, holt er sein Abitur nach. Darauf folgt die Ausbildung bei Mercedes-Benz.

Und wenn er mal nicht lernt? „Ich bin gerne in der Natur, zum Laufen, Fahrradfahren und Wandern.“ Die Bewegung in der Freizeit halte ihn fit. Er reist auch gerne, zum Beispiel nach Südtirol. Die Auszeichnung der DIHK prägt nach wie vor seinen Alltag. Neben den Interviews steht auch ein Treffen mit der Personalvorständin von Mercedes-Benz, Sabine Kohleisen, an. „Dass ich als kleiner Lagermitarbeiter mit dem Vorstand sprechen darf, ist schon toll.“ Wobei „klein“ für seine Leistungen und sein Engagement definitiv der falsche Begriff ist.

Die Nationale Bestenehrung

Jedes Jahr prämiert die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) die Jahrgangsbesten der IHK-Berufe

2023 gab es 219 Bundesbeste in 213 Ausbildungsberufen

Das Bundesland mit den meisten Besten ist Baden-Württemberg mit 44 Top-Azubis, darunter Filipps

Die Preisverleihung fand am 11. Dezember 2023 mit rund 1.000 Gästen in Berlin statt

Die Besten der Logistik

Aus dem Logistikbereich ebenfalls ausgezeichnet: