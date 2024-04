Gebrüder Weiss erweitert in Budapest Home-Delivery-Services ausbauen

Das Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss hat die Logistikanlage am Standort Dunaharaszti bei Budapest erweitert. Der neue Logistikkomplex umfasst 10.000 Quadratmeter und beinhaltet neben Büroflächen eine Umschlaghalle und ein Hochregallager. Damit schafft der Logistiker nach eigenen Angaben zusätzliche Lagerkapazitäten für seine Kunden. Zudem bündelt Gebrüder Weiss von dort aus künftig alle Home-Delivery-Services für den Großraum Budapest.

Senger-Weiss will in Ungarn weiter wachsen

„Die Erweiterung in Budapest bietet Raum für weiteres Wachstum in der Zukunft. Die steigende Industrieproduktion, vor allem in der Automobil- und Elektrobranche, lässt für die kommenden Jahre eine erhöhte Nachfrage nach Transport- und Logistikservice erwarten“, erklärt Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss. Schon seit 1989 ist das Unternehmen in Ungarn vertreten. Seitdem habe sich das Land „zu einem wichtigen Drehkreuz für Warentransporte zwischen unseren Kernmärkten im Schwarzmeerraum, am Balkan, in der Adria-Region und in Westeuropa entwickelt“, erläutert Senger-Weiss. Das Investitionsvolumen in den Erweiterungsbau beträgt rund 25 Millionen Euro.

Gebrüder Weiss automatisiert Kommissionierung

Im Zuge der Erweiterung modernisierte Gebrüder Weiss auch die bestehende Logistikanlage. Einlagerung, Materialfluss und Kommissionierung laufen dort nun weitgehend automatisiert über das neue Auto-Store-System ab. Die Waren lagern in Kunststoffbehältern, die in einem Rahmensystem übereinander angeordnet sind. Roboter transportieren die Behälter zu den Arbeitsstationen, an denen die Waren für den Versand kommissioniert werden.

Lesen Sie auch