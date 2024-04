Greiwing erweitert Logistik von Anis bis Zimt Standort im Hamburger Hafen

Der Logistikdienstleister Greiwing baut seine Dienstleistungen rund ums Handling von Gewürzen und Kräutern weiter aus. Dazu hat das Unternehmen in den Vollhöfner Weiden im Hamburger Hafen eine 28.000 Quadratmeter große Immobilie erworben. In dem sogenannten Megacenter kümmern sich rund 20 Beschäftigte sämtliche Food-Logistik-Leistungen. Niederlassungsleiter Luca Sievers (links im Bild) und der geschäftsführende Gesellschafter Jürgen Greiwing haben sich einiges vorgenommen.

Greiwing-Logistikcenter für Gewürze und Kräuter

Mit dem Megacenter verfügt Greiwing nach eigenen Angaben über eines der größten Logistikcenter für Gewürze und Kräuter in Deutschland und Europa. Unter dem Namen „Grewing spice logistics for you“ bilde der Full-Service-Dienstleister sämtliche Food-Logistik-Leistungen ab: von der Importabwicklung über Value-Added-Services bis zur Lieferung an den Endkunden. „Das Handling von Gewürzen und Kräutern erfordert ein hohes Maß an Expertise und höchster Sorgfalt. Jedes Produkt hat seine eigenen Ansprüche und Eigenschaften und erfordert unterschiedliche Behandlungen“, erklärt der Geschäftsführender Gesellschafter Jürgen Greiwing.

Rundum-Service am neuen Greiwing-Standort

Die Erweiterung der Leistungen in einem der größten Seehäfen Europas sorge für ein enormes Potenzial in der Food-Branche. Die 28.000 Quadratmeter große Immobilie liegt in den Vollhöfner Weiden in Altenwerder und verfügt über 40.000 Palettenstellplätze. Durch die unmittelbare Nähe zu den Containerterminals und zur A7 profitieren Kunden von kurzen Wegen. Der Leistungsumfang in der Lebensmittellogistik umfasst vor allem: Entmetallisierung, Siebung, Reinigung und Entkeimung in Autoklaven. Je nach Kundenwunsch ist die umfangreiche Aufbereitung aller Waren individuell möglich. Darüber hinaus kümmert sich Greiwing um den Im- und Export, das Container Trucking, die Lagerung und das Umfüllen der Waren sowie die Qualitätskontrolle und den Zoll.

