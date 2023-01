Thielemann investiert in Pacurion 1,8 Millionen für Lademittel-Plattform

Das 2020 gegründete Start-up Pacurion hat sich nach Angaben der Thielemann Group inzwischen als digitale Beschaffungsplattform für alle gängigen Ladehilfsmittel am Marktz etabliert und erwirtschaftete 2022 weltweit bereits einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro. Mit einem Invest von 1,8 Millionen Euro – getätigt über die Thielemann-Tochter Five Investments – werden die beiden Jungunternehmer Navid Thielemann und Christian Flick Gesellschafter und Strategiepartner und wollen das Wachstum der Plattform vorantreiben. Geplant ist, bis 2025 den Umsatz zu vervierfachen.

Kapital für weiteres Wachstum

„Wir freuen uns riesig über die Beteiligung. Zum einen sehen wir in der Zusammenarbeit mit den erfahrenen Branchenexperten Navid Thielemann und Christian Flick eine wertvolle Partnerschaft, die uns bei unserem Wachstumskurs auch strategisch unterstützt. Zum andern erhalten wir das Kapital, das ein investitionsgetriebenes Wachstum erfordert“, sagt Dominik Leufgen, Mitgründer und Geschäftsführer von Pacurion. Laut Dennis Maschmeyer, Mitgründer und ebenfalls Geschäftsführer von Pacurion, soll der Marktvorsprung durch neue praktische Services systematisch weiter ausgebaut werden. Auch hierbei soll das Unternehmen Five Investments eine wichtige Rolle spielen.

Laut einer Mitteilung der Thielemann-Group hat Pacurion aktuell mehr als 800 Partner, vermittelt 300.000 Ladehilfsmittel pro Monat und ist in 17 Ländern aktiv. Unter dem Dach der Thielemann-Group bündelt Navid Thielemann seine Beteiligungen und geschäftlichen Aktivitäten im Logistikbereich, etwa am Überseelogistiker Overseas Logistic Services (OLS) mit Sitz in Mönchengladbach sowie an der Recht Logistik Gruppe mit Hauptsitz in Brühl. Im Januar 2023 wurde das Joint Venture Habacker Holding+Thielemann Group gegründet.

Von links nach rechts: Christian Flick, Hakeem Moruf, Dennis Maschmeyer, Dominik Leufgen und Navid Thielemann