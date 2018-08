Nicht wenige Menschen träumen von einem schönen Lastwagen – ihnen ist unsere Supertruck-Rubrik gewidmet. Und manche Glückliche sind in der Lage, sich so einen Traum zu erfüllen. Zu ihnen gehört Sascha Fleischmann aus Küps in Oberfranken. Obwohl er ein beträchtliches Logistikunternehmen mit 25 Lastzügen und 10 Expressfahrzeugen betreibt, das gerade sein 20-jähriges Jubiläum begeht, ist Sascha eher Praktiker als Schreibtischverwalter. Jeden Morgen gegen vier geht er auf seine erste Nahverkehrstour, wirkt dabei nie richtig gestresst, und wenn der Diesel in seinem prächtigen Volvo FH leise brummt, fühlt er sich einfach wohl. Schon seit seiner frühen Kindheit faszinieren ihn Lastwagen, und so war seine Arbeitswelt immer schon mehr als reiner Gelderwerb. Den ersten Supertruck leistete er sich 2005, den hier gezeigten Volvo-Hauber, aus den USA mit unbekannter Vorgeschichte von einem Händler gekauft. Für die Arbeit auf bayrischen Straßen hat er extra einen kurzen Zweiachsauflieger erhalten. Die weiße Zugmaschine bekam eine Airbrushlackierung, wild und bunt, im Stil der Filme "Fluch der Karibik", Teil 1 und 2, dazu später noch beim Lkw-Ausstatter Ernst Auhuber in Berg eine passende Inneneinrichtung.

