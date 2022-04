Bis vor ein paar Jahren gab es noch eine gewisse Toleranz, was Supertrucks und ihre sichtbare Sonderausstattung betrifft. Aber plötzlich begannen irgendwelche fanatischen Ordnungshüter einen Feldzug, dessen Ziel wohl die totale Standardisierung aller Lastwagen zu sein scheint. Besondere Entschlossenheit in der Mission, dass eines Tages alle Lastwagen gleich aussehen sollen, zeigen die Eidgenossen. Wer da zum Beispiel nur Standlichtbirnen in den Fernscheinwerfern leuchten lässt, ist schnell mal 600 Franken los und hat meist noch eine tiefer gehende Kontrolle gewonnen. Kein Gedanke daran, dass spektakuläre Lastwagen doch junge Menschen für den Fahrerberuf begeistern sollen, obwohl über den Mangel an Chauffeuren so laut gejammert wird.

Lederne Gemütlichkeit in der Fahrerkabine

Foto: Felix Jacoby Cenkkaya Güner, selbstfahrender Unternehmer: "Der S-Way kommt zu einem fairen Preis, fährt sich bestens, und Iveco in Hendschiken hat die Veredelung des Fahrzeugs mitorganisiert."

Und so ist der Iveco S-Way von Cenkkaya Güner aus Bettlach typisch für die Gegenwart, in der die äußeren Erscheinungsmerkmale sich bald nur noch in der Farbgebung unterscheiden. Wäre man aber so frech, trotzdem noch einen Frontschutzbügel mit einem Zentimeterli zu viel anzuschrauben, so würde dies bei der nächsten Kontrolle vermutlich ein bürokratisches Massaker auslösen. Die Branche der Lkw-Polsterer dagegen boomt, die Verschönerung des Innenraums ist quasi die letzte Freiheit, die einem noch zur Individualisierung bleibt. So gibt sich auch der schwarze Iveco von Cenkkaya äußerlich brav. Seine Designer haben dem aktuellen Modell ein markantes Gesicht geformt, das in diesem Fall mit blauen Konturstreifen auf mattschwarzem Grund betont wird. Eine Garnitur zusätzlicher LED-Fernscheinwerfer und kleine Michelin-Männchen setzen dezente Akzente. Ein schöner Kontrast sind die glänzenden Alcoafelgen mit schwarzen Nabendeckeln.