„Stuttgart Express” von PSA Italy Neuer Güterzug von Stuttgart nach Genua

Der bis zu 500 Meter lange Zug transportiert Container in weniger als 24 Stunden von der italienischen Küste bis nach Süddeutschland. Die erste Fahrt beginnt am 4. Mai 2023. Dann verbindet der „Stuttgart Express” Genua und Stuttgart zweimal wöchentlich. Die Abfahrtzeiten am PSA- Terminal in Genua sind montags und donnerstags jeweils um 5.00 Uhr. In die entgegengesetzte Richtung startet die Fahrt am Stuttgart Logistics Hub dienstags und freitags jeweils um 19 Uhr.

Auf der Schiene zu mehr Nachhaltigkeit

Roberto Ferrari, Geschäftsführer von PSA Italy, ist überzeugt vom Erfolg der neuen Bahnstrecke: „Den Transport von Containern zwischen Häfen und dem europäischen Binnenland von der Straße auf die Schiene zu verlegen, ist im Kampf gegen den Klimawandel absolut notwendig. Der Stuttgart Express wird dies für viele Unternehmen ermöglichen.”

Der „Stuttgart Express” ist die zweite internationale Containerverbindung auf Schienen, die PSA Italy direkt vom Genova Pra’ Terminal anbietet. Seit 2018 verkehrt hier bereits dreimal pro Woche der „Southern Express”, der den Hafen Genua mit Frenkendorf bei Basel in der Schweiz verbindet. Auf dieser Strecke konnten den Angaben nach bereits 83 Prozent der Kohlenstoffemissionen und 49 Prozent des Energieverbrauchs verglichen zu anderen Transportmöglichkeiten eingespart werden.

Zusätzliche 750 Meter Bahnschienen im PSA-Terminal

Der „Stuttgart Express” möchte Unternehmen dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem er den Umstieg von der Straße auf die Schiene erleichtert. Sowohl der „Stuttgart Express” als auch der „Southern Express” werden laut PSA Italy in den kommenden zwei Jahren davon profitieren, dass Italiens staatliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen RFI zusätzliche 750 Meter Bahnschienen im PSA Genova Pra’ Terminal baut. Zudem wird mit dem Bahnprojekt „Terzo Valico” eine neue Strecke in Betrieb genommen, sodass Züge mit einer Gesamtlänge von bis zu 750 Metern fahren können.

Über PSA Italy

PSA Italy ist in Genua und Venedig in den Terminals PSA Genova Pra’, PSA SECH und PSA Vecon tätig. Jährlich transportiert das Unternehmen mehr als zwei Millionen TEUs. Das Unternehmen beschäftigt in Italien über 1.200 Mitarbeiter. PSA Italy gehört zu PSA International (PSA), dem Hafenbetreiber aus Singapur und Partner für Stakeholder im Frachtbereich. Mit Betrieben in Singapur und Antwerpen umfasst das weltweite PSA-Netzwerk 160 Standorte in 42 Ländern rund um den Globus. Das Portfolio der Firmengruppe umfasst mehr als 60 Tiefsee-, Schienen- und Inlandsterminals sowie Unternehmen in den Bereichen Supply Chain Management, Logistik und digitale Services.