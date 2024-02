Staukästen in allen Formen Tilbox öffnet seine Tore

Tilbox öffnet seine Tore: Der neue Partner der Roadshow des FERNFAHRER erlaubt einen Blick hinter die Kulissen am Standort in Valkenswaard südlich von Eindhoven. Interessierte können mit den Fachleuten des Unternehmens über alle nur denkbaren Staukästen an Lkw und Anhänger philosophieren. Maßgeschneiderte, ebenso funktionale wie schicke Lösungen sind dabei die Tilbox-Spezialität.

In der Tilbox-Zentrale können sich Besucher mit dem Produktionsprozess vertraut machen, von der Anfrage bis zum fertigen Produkt. Auch aufgehübschte Trucks mit Tilbox-Anbauten dürfen bestaunt werden. Außerdem wartet das Unternehmen mit einem Schweißwettbewerb auf und einem Vortrag zur "Expeditie 4x4 Electric", einer solarbetriebenen Reise von den Niederlanden bis nach Südafrika mit einem Fahrzeug mit Aufbewahrungslösungen von Tilbox.

Mit kurzweiligen Kinder-Aktivitäten werden die Kleinen umsorgt, Snacks und Getränke sorgen fürs leibliche Wohl. Ab geht's am Samstag, den 23. März, von 10 bis 16 Uhr in der John F. Kennedylaan 5 in 5555 XC Valkenswaard in den Niederlanden.

