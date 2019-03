Die Spielwarenmesse vereinte in ihrer 70. Auflage die bisher getrennten Segmente Modelleisenbahnen und Modellbau in einer gemeinsamen Produktgruppe, untergebracht in Halle 7 und 7A. Eine sinnvolle Maßnahme – nicht nur wegen der inhaltlichen Nähe, gerade in der Nenngröße H0 beziehungsweise 1:87, sondern auch, weil die Hersteller aus Kostengründen immer weniger Platzbedarf anmelden. Neben Conrad, der wie in den Vorjahren lieber auf eine Hausmesse am nahe gelegenen Produktionsstandort Kalchreuth setzte, verzichtete diesmal auch der niederländische Modellbauer Tekno gänzlich auf einen Stand in den Nürnberger Messehallen.

Über einen Mangel an Neuheiten konnten sich Lkw-Modellsammler dennoch nicht beklagen. Gerade im lange den Pkw-Miniaturen vorbehaltenen Maßstab 1:18 kommen vermehrt fein gearbeitete Lkw aus Zinkdruckguss auf den Markt. Hier entstand mit „Road Kings“ sogar eine neue Serie unter dem Dach von KK Scale, deren gelungene Youngtimer-Sattelzugmaschinen erstmals in Nürnberg zu sehen waren.

Foto: Thomas Kueppers Mit reichlich Erfahrung als Händler haben die Eheleute Martina und Martin Kosmann 2013 ihre eigene Marke gegründet für die sie Druckgussmodelle in 1:12 und vor allem 1:18 produzieren lassen: KK Scale. Unter dem Dach dieser bisher Pkw-Modellen vorbehaltenen Marke entstand 2018, angespornt durch den Verkaufserfolg des NZG-Actros im Maßstab 1:18, die neue Serie „Road Kings“. Den Anfang machte ein Scania LBT 141 aus Zinkdruckguss, durch den großen Maßstab sehr detailliert und funktionstüchtig gestaltet, in den Farben von ASG – für einen humanen Preis von rund 150 Euro.

Allgemein blicken die Modellbauer dem Jahr optimistisch entgegen. Der Grund: Im Vorfeld der weltbekannten Münchner Baumaschinenmesse bestellen Liebherr & Co traditionell hochwertige Werbemodelle für ihre Kunden. Noch unterliegen die Bauma-Neuheiten natürlich der Geheimhaltung und füllten daher auch keine Vitrinen auf der Spielwarenmesse.

Foto: Thomas Kueppers Bei Herpa rollt der Iveco Trakker neu ins H0-Sortiment. Er entstand primär in der Militär­version, da die Bundeswehr etliche Trakker beschafft. Und da man schon dabei war, legte Herpa auch zwei zivile Varianten als Kipper und Fahrmischer auf. Im Vorfeld der Bauma entstand auch in bewährter Zusammen­arbeit mit Liebherr der Mobil­kran LTM 1300-6.2, ebenfalls in 1 : 87, aus Stabilitäts­gründen sogar teils aus Zinkdruckguss.

Vier prall gefüllte Seiten mit weiteren Modell-Neuheiten findet ihr im FERNFAHRER 4/2019.