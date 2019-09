Das hat etwas von Löwenzahn, der Kultkinder-Serie, in der ein Bauwagen dem Protagonisten als ebenso schicke wie unkonventionelle Unterkunft dient. Nur bildet in diesem Fall ein ausgewachsener Gelenkbus die Basis fürs gemütliche Heim. Der ehemalige französische Busfahrer Claude Schmitt hat dazu einen Setra SG 221 UL umgebaut. Nach gut zehn Jahren im Ruhestand bekam der Bus der Setra-Baureihe 200 in Muttersholtz in der Nähe von Schlettstadt im Département Bas-Rhin eine neue Bestimmung.

Neue Fenster, neuer Boden und komfortable Sitzmöbel

Der 18 Meter lange und 18 Tonnen schwere Gelenkbus bekam eine Terrasse spendiert und genießt nun seinen Ruhestand in einem Garten. „Wir haben vier ursprüngliche Sitze für die Essecke beibehalten, wobei wir sie jedoch für mehr Komfort aufpolstern ließen. Die Innenwände wurden isoliert und tapeziert, auf dem Boden wurde Laminat verlegt. Ein Teil der ursprünglichen Fensterscheiben blieb, andere wurden durch Dreh-Kipp-Fenster ersetzt. Die Möbel wurden nach Maß für den Innenraum ausgewählt und angepasst“, erzählt Claude Schmitt.

45 Quadratmeter für vier Personen und Fahrräder

Während das Cockpit erhalten blieb, musste der Motor weichen, um Raum zu schaffen für Fahrräder. Mit 45 Quadratmetern Innenfläche bietet der Reisebus nun eine behagliche Unterkunft für vier Personen. Im klimatisierten und beheizten Innenraum finden sich unter anderem Mikrowelle, elektrische Kochplatte, Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine und gleich zwei Fernseher.

Ein Setra für dringende Bedürfnisse

Einen anderen, aber nicht minder interessanten Ansatz beim Umsatz eines Setra der 200er-Reihe verfolgte das Gütersloher Familienunternehmen „Eventwc“. Es transformierte einen Gelenkbus zu einem luxuriösen Toilettenbus um. Der SG 221 UL aus dem Jahr 1994 ist unter anderem mit LED-beleuchteten Waschtischen, elektrischen Handtrocknern, anthrazitfarbenen Fußböden aus gegossenem Epoxidharz sowie einem hochwertigen Zu- und Abluftsystem ausgestattet. Für Entertainment auf dem stillen Örtchen sorgen eine Soundanlage sowie fünf Video-Monitore.

Im WC-Setra geht es hygienisch zu

Das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen legt nicht nur großen Wert auf ein exklusives Ambiente, sondern auch auf hohe hygienische Standards an Bord. „Für die notwendige Sauberkeit sorgt ausschließlich unser eigenes Service-Personal“, erklärt Ben Blomberg, der gemeinsam mit seinem Bruder Sebastian Rogowski die Idee für die mobile Sanitäreinrichtung in die Tat umgesetzt hat.

Einsatz im Backstage-Bereich

Aktuell besteht der Fuhrpark des Unternehmens aus vier Fahrzeugen, die unter anderem auf Firmenfeiern, Messen, Stadtfesten und im Backstage-Bereich von Musikfestivals in Deutschland, Österreich, Polen, in der Schweiz, in den Niederlanden sowie in Belgien zum Einsatz kommen.