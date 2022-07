Schmitz Cargobull Trailer-Innovationen zur IAA Transportation

Die IAA Transportation 2022 rückt näher – ein guter Grund für Schmitz Cargobull, einen Ausblick auf die anstehen Neuheiten zu geben. Für die hat sich der Trailerhersteller aus Altenberge das Motto „Innovations for Transport Efficiency“ auf die Fahnen geschrieben. Dahinter steckt die Mission, die Gesamtbetriebskosten für Transporteure zu senken. Bei den Produktneuheiten zur Leitmesse in Hannover stehen für Schmitz Cargobull die Aerodynamik zur Emissions- und Kostensenkung, die Kühleffizienz für temperierte Fracht, die Reduzierung des Fahrzeuggewichts bei gleichbleibender Robustheit sowie die Nutzung der Telematikdaten für mehr Prozesseffizienz im Fokus.

Aerodynamik: Der Schmitz Cargobull S.CS Ecoflex mit absenkbarem Trailerheck

Foto: Schmitz Cargobull Der S.CS Ecoflex wartet mit einem neuen, aerodynamisch optimierten Staukasten auf, der reichnlich Stauraum bietet und zudem den Verbrauch noch einmal um drei Prozent senkt.

In Puncto Aerodynamik hat Schmitz Cargobull (SCB) seit der Einführung der EcoGeneration des Curtainsiders S.CS Anfang 2021 einen offensiven Schritt gewagt, um den Spritzverbrauch zu reduzieren. Möglich macht das die S.CS EcoGeneration durch ein abgesenktes Trailerheck. Das reduziert die Luftverwirbelungen, die während der Fahrt entstehen, wie ein Sog am Heck des Sattelzugs ziehen und so den Energieaufwand der Zugmaschine erhöhen. Neben dem S.CS Ecofix, der ab Werk mit einem dauerhaft abgesenkten Heck daher kommt, erfreut sich vor allem der S.CS Ecoflex nach Angaben von SCB wachsender Beliebtheit. Nebst flexibel verstellbarem Heck hat der für General Cargo und Getränketransporte geeignete Curtainsider zur IAA Transportation neuen Detailverbesserungen erhalten. Dazu gehört unter anderem die hauseigenen, verstärkte Plane Power Curtain. Diese ist optional für den S.CS Ecoflex erhältlich und ermöglicht den Verzicht auf stabilisierende Einstecklatten, was nicht nur Gewicht reduziert, sondern auch den Zeitaufwand beim Beladen. Die Aufbaufestigkeit des Power-Curtain-Aufbau ist nach DIN EN 12642 Code XL zertifiziert. Optional ist der Aufbau ebenfalls mit Getränke-Zertifikat und DL-Richtlinie 9.5. ausgestattet. Eine Möglichkeit zur rückwärtigen Ladungssicherung wird durch integrierte Planenschlaufen auf Wunsch ebenfalls möglich. Neben einer neuen Plane hat der S.CS Ecoflex zudem einen neuen aerodynamisch optimierten Staukasten erhalten, der die Luftführung weiter verbessert und so laut Hersteller noch einmal drei Prozent weniger Verbrauch rausholen soll. Eine neue LED-Leiste im Innern des Planensattels und eine Anbindung an die hauseigene Telematik Trailer Connect runden die aktuelle Evolutionsstufe des S.CS Ecoflex zur Leistungsschau in Hannover ab.