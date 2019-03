Trotz außenpolitischer Abgrenzung und US-Strafzöllen nimmt der Welthandel stetig zu – zumindest, wenn es nach dem Containerumschlag-Index des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) geht. Dieser lag laut RWI/ISL im Dezember 2018 saisonal bereinigt bei 135,5 Punkten. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum lag dieser Wert während der Weltfinanzkrise 2007/2008 laut Institutsangaben bei 97,2 respektive 89,5 Punkten. Während der Eurokrise 2009 pendelte sich der CUI bei 94,3 Punkten ein. Wenn auch nach den Angaben von RWI/ISL nicht alle gehandelten Güter in Containern transportiert werden, gilt der CUI als Indikator für einen derzeit florierenden Welthandel. Ein Geschäft, an dem Schmitz Cargobull (SCB) mit der Einführung der Containerchassis-Reihe S.CF künftig wieder partizipieren will. Nach den genannten Krisenjahren hatte SCB die Produktion von Containerfahrgestellen eingestellt. Das Geschäft war in dieser Zeit nach Angaben von SCB-Vertriebsvorstand Boris Billich stark rückläufig. "Doch mittlerweile hat sich die Nachfrage erholt", versicherte Billich bei der Vorstellung der neuen Baureihe in Hamburg.

