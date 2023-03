Scania Smart Dash Digitales Cockpit im Kommen

Ob S-Hütte mit Highline-Dach oder Mini-Konfiguration für die Stadt: Scania wird das im Vergleich zur Konkurrenz angestaubte Cockpit mit analogen Rundinstrumenten und kleinem zentralen Multimedia-Display schon im nächsten Jahr in Rente schicken. Erste Zeichnungen zum neuen "Smart Dash" jedenfalls haben die Schweden jetzt ganz offiziell in Umlauf gebracht – und dazu auch schon Details enthüllt.

Für Stefan Dorski, Senior Vice President und Head of Scania Trucks, ist das Smart Dash ein Kernstück der digitalen Scania-Lösungslandschaft und ein „großartiges Instrument" für die Fahrer. Es stelle einen besseren Zugang zu allen relevanten Informationen beim Fahren zur Verfügung und unterstütze die Fahrer bei anderen Aufgaben oder in der Pause, zum Beispiel über die Scania Driver App und My Scania. Diese Lösungen seien alle miteinander vernetzt und würden für ein ausgesprochen intuitives Nutzererlebnis sorgen.

Das Smart Dash soll modular aufgebaut sein, also je nach Ausstattung in verschiedenen Leistungsstufen in die Lkw wandern. Außerdem soll es von neuen Sicherheitsfunktionen begleitet werden. Scania schreibt konkret von Systemen, die die Fahrer in geschäftigen und beengten städtischen Umgebungen unterstützen. Dazu wird das Smart Dash Over-the-Air-Updates über das 5G-Netz ohne Werkstattaufenthalt ermöglichen. Am Ende also geht es um weit mehr als ein modernisiertes Kombiinstrument. eurotransport.de bleibt dran!