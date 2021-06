In der Nacht auf den 19. Juni bringt Starkregen den Verkehr auf der A8 zwischen Ober- und Untermutschelbach zum Erliegen. Wasser und Schlamm ergießen sich auf die Fahrbahn, zahlreiche Autofahrer sind in ihren Wagen gefangen und der Pegel steigt. Der Fahrer eines Tanksattelzugs von Wahr Energie zögert nicht lange und wird zum Held der Straße.

Im FERNFAHRER 3/2021 hatten wir Dimitri Fromm und seinen Scania T650S vorgestellt, jetzt wurde der großgewachsene Lkw-Fahrer zum Retter in der Not. Auf der Fahrt zur Raffinerie in Karlsruhe beobachtete er zwischen Pforzheim-West und Karlsbad, wie das Wasser über die Felder auf die Straße strömte. „Wie ein Wasserfall, mehr und mehr“, berichtet er. Schnell kam der Verkehr zum Erliegen.

Foto: Fritz Wahr Energie/Dimitri Fromm

Als Dimitri sah, wie die ersten Pkw um ihn herum von Wasser und Schlamm eingeschlossen wurden, ins Rutschen gerieten und die Insassen verzweifelt versuchten, die Türen aufzudrücken, handelte er kurzentschlossen. Er zog seine Hose aus, watete zu den Autos und half den Insassen, darunter eine Frau mit Kleinkind, die Türen aufzustemmen. Dann bot er ihnen Zuflucht in sicherer Höhe – in seinem Fahrerhaus – an, außerdem Getränke und die trockenen Arbeitsklamotten der beiden Fahrer, die den Scania im Schichtbetrieb steuern.

Acht Autofahrer gerettet

Insgesamt acht Menschen half Dimitri in dieser Nacht, sechs harrten in der Kabine seines Scania aus, bis die Feuerwehr mit Schlauchbooten eintraf. 27 Gerettete bilanzierte die Feuerwehr schließlich. Die Autobahn blieb bis zum nächsten Morgen gesperrt, das THW pumpte das Schmutzwasser ab und die Autobahnmeisterei räumte den Schlamm beiseite.

Foto: Fritz Wahr Energie/Dimitri Fromm

Dimitris Tanksattelzug musste abgeschleppt werden, wie Wahr-Fuhrparkleiter Benjamin Divkovic berichtet: „Er hat den Motor ausgemacht und den Batterietrennschalter betätigt, bevor das Wasser hochkam.“ Der Luftfilter sei jedoch mit Wasser vollgelaufen, jetzt gelte es, den Schaden zu ermitteln.

„Ohne seine Hilfe hätten wir die Tür nie aufbekommen“

Auf Dimitris Hilfsbereitschaft ist das Unternehmen jedenfalls mächtig stolz. Zwei der geretteten Autofahrerinnen haben sich inzwischen gemeldet und herzlich bedankt. Eine schrieb: „Wir saßen im Auto fest. Ich habe versucht, mit dem Wagenheber die Scheibe einzuschlagen. Keine Chance. Das Wasser stand uns schon bis zur Brust. Da wurde plötzlich von außen an der Tür gerüttelt. Ich habe mit aller Gewalt dagegen gedrückt. Ohne seine Hilfe hätten wir die Türe nie aufbekommen. Nochmals tausend Dank. Von meiner Freundin und mir.“

Auch in der FERNFAHRER-Redaktion sprach sich die gute Tat schnell herum. Als kleine Anerkennung schenken wir Dimitri ein FERNFAHRER-Jahresabo.

