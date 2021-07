Der schwedische Lkw-Bauer Scania kündigt schon dieser Tage an, dass noch im November eine neue 13-Liter-Dieselmotoren-Baureihe ihre Premiere feiert. Grund ist die aktuell hohe Nachfrage und die Lieferengpässe in Bezug auf die Halbleiter.

Um den Kunden eine "bessere Entscheidungsgrundlage" zu geben – oder mit anderen Worten: um die aktuelle Nachfragespitze mit einem Rekordabsatz im ersten Quartal etwas nach hinten abzuflachen, gibt Scania schon jetzt bekannt, dass im November umfassend überarbeitete 13-Liter-Dieselmotoren an den Start gehen werden. Grund für die frühe Bekanntmachung ist laut Alexander Vlaskamp, Executive Vice President und Head of Sales and Marketing bei Scania, auch der Lieferengpass bei den Halbleitern – dieser habe zu langen Vorlaufzeiten und in einigen Fällen zu Lieferverzögerungen geführt. Dies dürfte so manchen Kunden verärgert haben.

Den genauen Zeitpunkt der Premiere der neuen 13-Liter-Motoren und die technischen Details hierzu bleibt Scania noch schuldig. Der Lkw-Bauer verspricht allerdings "signifikante Verbesserungen des Kraftstoffverbrauchs" im Vergleich zur aktuellen Baureihe sowie "umfangreiche Fahrgestell-Updates". Bestellt werden können die neuen Lkw dann ab November.