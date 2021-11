Gemäß einer Sage hat der Teufel einst in grauen Vorzeiten die Spreeauen gepflügt, als ihm sein Ochsengespann durchging und wilde Furchen in die Landschaft grub. Durch dieses Missgeschick soll die einzigartige Kulturlandschaft des Spreewalds entstanden sein. Rund 300 Wasserläufe durchziehen bis heute den Spreewald, der als Deutschlands flächen-mäßig größte Streusiedlung gilt.

Foto: Felix Jacoby Florian Schulisch, Volker Pfitzner und Gerd Schulisch (v. l.) haben Freude an diesem Flaggschiff.

In dieser idyllischen Heimat hat Gerd Schulisch Ende der 1990er-Jahre sein Transportunternehmen mit einem Anhängerzug gegründet. Sein Heim liegt direkt in Burg am Schiemenzfließ. Das Unternehmen selbst, mittlerweile auf 30 Lastzüge angewachsen, ist auf einem modernen Logistikstandort mit Umschlagsflächen im nahe gelegenen Luckau angesiedelt. Aber von Anfang an und bis heute tragen seine Lastwagen immer ein Bild des Spreewaldteufels als Firmensymbol. Obwohl der Chef mit der Verwaltung seines Unternehmens schon gut zu tun hat, lässt er es sich nicht nehmen, öfter selbst hinter einem Lkw-Lenkrad Platz zu nehmen. Gerne besucht er mit seiner Frau nationale und internationale Truckshows. So ist auch die Idee zu diesem feinen Scania-Tiefbettsattelzug beim Besuch der Nordic Trophy im Jahr 2018 geboren worden. Gemeinsam mit dem Scania-Verkäufer Norbert Ulbricht aus Cottbus, einem absoluten Lastwagen-Fan und Technikspezialisten, wurden dort erste Ideen geschmiedet.