Eine Scheibe, drei Gesichter: 2,3 Meter im Quadrat messen die Dimensionen, die die neue Frontscheibe bei DAF einnimmt. Sie ist mit ihren auffälligen Rundungen zur A-Säule allen drei Fahrerhausvarianten gemeinsam, die sich im Auftritt sonst aber schon unterscheiden, scheute DAF doch den Aufwand keineswegs, vor allem oberhalb der Windschutzscheibe stark zu differenzieren.

Das moderate Hochdach des Benjamins XF zum Beispiel kommt oben an der Stirn mit isolierten und relativ schmucklosen Zusatzlampen daher, die DAF Sky-Light nennt, während die großen Brüder XG und XG+ an dieser Stelle schon ein markanteres und per Chromleiste verbundenes Augenpaar als Zusatzscheinwerfer haben. Die wiederum fügen sich, nicht allzu dick auftragend, quasi ohne eigene Kontur, eher unauffällig in die fliehende Stirnarchitektur der XG-Kabine. Ganz anders tritt in dieser Hinsicht das Fahrerhaus des Flaggschiffs XG+ an: Dort wölbt sich die Stirn konturiert und expressiv nach vorn, was dann auch kräftiger gefasstes Chrom als Umrandung beim Ensemble der Zusatzscheinwerfer noch einmal unterstreicht.