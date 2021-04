Renault Trucks stellt T, C und K für 2021 neu auf. Die Fahrer stehen dabei besonders im Fokus – hat sich nicht nur an der Optik, sondern auch in der Kabine doch einiges getan.

Vor gar nicht allzu langer Zeit haben die Lkw-Bauer noch große Messen als Bühne für ihre neuen Trucks genutzt – oder wahlweise eigene Premierenpartys organisiert. In der Corona-Pandemie aber scheint die Zeit reif zu sein für neue Ideen, zumindest für Renault Trucks. So haben die Franzosen für die Vorstellung der Updates für die Baureihen T, C und K Anfang April doch tatsächlich die virtuelle Bühne gewählt, den gerade in der jüngeren Fahrergeneration beliebten Euro Truck Simulator 2 nämlich.

Echte Lkw für die reale Transportwelt also wurden damit das erste Mal überhaupt in einem Videospiel enthüllt. Und das durchaus erfolgreich – sind die optischen Neuerungen dank der guten Grafik doch klar zu sehen und steht ja selbst einer Probefahrt ohne Ansteckungsgefahr so nichts im Wege. Mehr noch: Auf diese Weise hat Renault Trucks gar einen Wettbewerb starten können, der denjenigen zum Sieger hat, der die neuen Lkw am überzeugendsten mit allerlei Zubehör ausrüstet. Das Gewinnerfahrzeug will der Hersteller zum Sommer 1:1 in der Realität umsetzen.