Mit der DHL als strategischem Partner entwickelt Fiat Professional schon seit 2016 an einem batterieelektrischen Ducato. Jetzt, fünf Jahre später, ist der Transporter endlich bestellbar – und strebt im E-Segment wieder eine Führungsrolle an. Immerhin will auch DHL gleich 100 Einheiten ordern.

Foto: Fiat Professional Mit gleich vier Lade-Modi bis 22 kW AC sowie 50 kW DC ist der E-Ducato zu haben.

Basis dafür: In erster Linie die praxistaugliche Reichweite von 280 Kilometern im gemischten WLTP-Zyklus. Für die Stadt verspricht Fiat Professional gar 370 Kilometer nonstop. Die Energie für die langen Distanzen entstammt der maximal 79 kWh fassenden Batterie im Unterboden. Auch ein kompakteres Paket mit 47 kWh (Reichweite: 170/235 km) bietet der Hersteller an. Und gleich vier Lade-Modi bis 22 kW AC sowie 50 kW DC. Mit der größten Schnelllade-Power soll man in 30 Minuten genug Strom zapfen können für 100 Kilometer.

Schildkröten-Funktion für den Notfall

Der Elektromotor des E-Ducato bringt es in jedem Fall auf 90 kW / 122 PS und 280 Nm. Der Fahrer hat wie in vielen E-Transportern die Wahl zwischen drei Betriebseinstellungen – Normal, Power und Eco. Ein Alleinstellungsmerkmal aber dürfte der Turtle Mode sein, zu deutsch: die Schildkröten-Funktion. Fiat Professional vergleicht sie mit der Batteriesparfunktion eines Mobiltelefons. Mit ihr sollen bei niedrigem Ladestand die Akkus mit begrenzter Leistung automatisch acht bis zehn Prozent länger durchhalten. Ein klarer Vorstoß in Richtung Reichweitenangst. Wozu sich im Nutzfahrzeugsegment noch die Ladevolumen- und Nutzlast-Angst gesellt.

Foto: Fiat Professional Zehn Aufbauversionen des E-Ducato sind erhältlich, Fiat Professional zählt neben den Kastenwagen noch Fahrgestelle in vier Längen und später verfügbare Personentransporter auf.

Meist unbegründet im Falle des E-Ducato wohlgemerkt, denn die Ladekapazität der Kastenwagen-Varianten von 10 bis 17 Kubikmetern bleibt erhalten, die Zuladung liegt bei zulässigen Gesamtgewichten von 3,5 und 4,25 Tonnen bei maximal 1.910 Kilogramm. Zehn unterschiedliche Aufbauversionen sind dazu erhältlich, Fiat Professional zählt neben den Kastenwagen noch Fahrgestelle in vier Längen und später verfügbare Personentransporter auf. Um weiter Vertrauen zu gewinnen, gewährt der Hersteller zudem Batterie-Garantien bis 10 Jahre / 220.000 Kilometer.

Betriebskosten auf Diesel-Niveau

Mit einem Basispreis von 55.400 Euro netto exklusive Umweltbonus will Fiat Professional den E-Ducato auch wegen der laut Hersteller rund 40 Prozent niedrigeren Wartungskosten in Sachen Gesamtbetriebskosten auf das Niveau der Diesel-Modelle gebracht haben. Zur Markteinführung setzen die Italiener noch on top die ersten fünf planmäßigen Wartungen innerhalb von 60 Monaten nach dem Kauf sowie fünf Jahre Fahrzeug-Garantie drauf.

Damit Interessenten am Ende maximal sorglos den Umstieg wagen, sind zudem einige Apps verfügbar: Mit Pro-Fit lässt sich der Einsatz des E-Ducato in der Kundenanwendung simulieren, der MyFleet-Manager greift dem Flottenchef mit der Bereitstellung zahlreicher Infos unter die Hände. Die Uconnect Live-Mobile-App kann dazu Ladestationen finden und die Zahlung managen.