Raben fährt mit E-Lkw für Ikea Volvo FM Electric geht in Serie

Volvo Trucks startet mit der Serienproduktion des FM Electric. Das Fahrzeug kommt in Kooperation mit Raben und Ikea gleich in der logistischen Praxis zum Einsatz. Wo das sein wird und was geplant ist.

Als nach eigenen Angaben weltweit erster Lkw-Hersteller startet Volvo Trucks jetzt die Serienproduktion von schweren Elektro-Lkw mit 44 Tonnen. Dabei darf sich der elektrische Fernverkehrs-Lkw auch gleich in der Praxis bewähren.

E-Lkw sorgen für den internen Warenverkehr

Die Volvo FM Electric nutzt der Logistikdienstleister Raben für den internen Warenverkehr von Ikea zwischen zwei 14 Kilometer voneinander entfernten Fabriken in Zbąszynek und Babimost im Westen Poles. An den Produktionsstätten von Ikea Industry laden die Fahrzeuge dann grünen Strom aus einer externen Quelle. Der erste Volvo FM Electric geht im Herbst in Betrieb. Die Projektpartner planen aber bereits, das Pilotprojekt zu erweitern.

Volvo Trucks setzt auf Elektro-Lkw

Foto: Volvo Trucks Mit FH, FM und FMX hat Volvo Trucks ein breit angelegtes Elektro-Portfolio in Sachen schwere Lkw.

Die Serienproduktion der großen Elektro-Lkw von Volvo beginnt im Tuve-Werk in Göteborg, Schweden. Im nächsten Jahr wird das Werk in Gent, Belgien, folgen. Neben dem Volvo FM für den Fern- und Regionalverkehr und dem Volvo FMX für das Bausegment rollt dort auch der Volvo FH für den Fernverkehr vom Band. Mit diesen Neuzugängen verfügt Volvo Trucks nun weltweit über sechs Elektro-Lkw-Modelle, die in Serie produziert werden – das nach eigenen Bekunden umfangreichste Angebot an Elektro-Lkw in der Branche. Dieses reicht vom 16 Tonnen Verteilerfahrzeug bis zur 44-Tonnen-Fernverkehrs-Sattelzugmaschine.

E-Lkw für ein breites Spektrum an Einsatzgebieten

Die insgesamt sechs Elektro-Lkw-Modelle von Volvo Trucks decken ein breites Spektrum an Einsatzgebieten ab. So können sie beispielsweise im städtischen Verteilerverkehr und bei der Müllabfuhr, im Regionalverkehr und in der Bauwirtschaft eingesetzt werden. „Wir haben mehr als 1.000 Einheiten unserer schweren Elektro-Lkw und mehr als 2.600 unserer Elektro-Lkw insgesamt verkauft. Wir erwarten, dass das Verkaufsvolumen in den nächsten Jahren deutlich steigen wird. Bis 2030 sollen mindestens 50 Prozent unserer weltweit verkauften Lkw elektrisch sein“, erklärt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks.

Lesen Sie auch