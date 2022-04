Quantron Leichter E-Lkw und E-Zugmaschine vorgestellt

Leistungsschau in Gersthofen: Quantron hat nach eigenen Angaben auf der hauseigenen Veranstaltung Q-Days 2022 sein Portfolio an elektrifizierten Fahrzeugen vorgestellt. Nebst Umbauten auf Basis des Iveco Daily und dem Mercedes-Benz Sprinter - beide Fahrzeuge in der Gewichtsklasse von 3,5 bis 7,2 Tonnen - präsentierte Quantron eine Weltpremiere.

Foto: Quantron Der Quantron Qargo 4 ist ein Leicht-Lkw mit einer Nutzlast von 2.3 Tonnen.

Quantron Qargo 4 – batterieelektrisch auf der letzten Meile

Erstmals zeigte Quantron auf den Q-Days 2022 den Leicht-Lkw Quargo 4. Nach Angaben von Quantron bringt der Qargo 4 rund 4,5 Tonnen auf die Waage, bei einer Nutzlast von 2.300 Kilogramm. Das Fahrzeug, dessen Kabinenaufbau aus China kommen soll, verfügt laut Hersteller über eine Motorleistung von 120 kW (rund 163 PS) und wird dabei über eine 81 kWh starke Batterie (kobaltfrei aus dem Hause CATL) mit Strom versorgt. Bei einer Ladeleistung von 60 kW soll das Fahrzeug in 1,2 Stunden vollgeladen sein. Die Reichweite des Fahrzeugs gibt Quantron mit 350 Kilometer an. Anwendungsbereiche für den Qargo 4 sieht Quantron auf der letzten Meile, in Werksverkehren aber auch in der kommunalen Einsatz. Entsprechend kompakt fällt laut Quantron auch der Radstand (3,3 Meter) aus, was dem Qargo 4 einen kleinen Wendekreis ermöglichen soll. Dass Quantron auch große Fahrzeuge mit Programm hat, zeigt die ebenfalls vorgestellt vollelektrische Sattelzugmaschine Quantron QHD BEV 50-280.

Foto: Quantron Mit dem Quantron QHD-BEV-50-280 präsentiert der Fahrzeughersteller aus Gersthofen seine erste vollelektrische Sattelzugmaschine.

Quantron QHD BEV 50-280: Sperriger Name, solide Leistung

Ebenfalls auf den Q-Days 2022 vorgestellt, hat Quantron seinen vollelektrische QHD BEV 50-280. Hinter der sperrigen Typenbezeichnung verbirgt sich laut Hersteller eine 4x2-Sattelzugmaschine auf Basis des DAF CF mit einer Space Cab Kabine. Das Fahrzeug wartet nach eigenen Angaben mit einer Motorleistung von 350 kW (rund 475 PS) und einem Drehmoment von 3.500 Newtonmeter auf. Damit eigne sich der Quantron QHD BEV 50-280 für Mittelstreckentransporte bis 40 Tonnen. Ein vollautomatisches 6-Gang-Getriebe inklusive Rekuperation und Retarder sprechen für diesen Einsatzzweck, ebenso wie die Reichweite des Fahrzeugs, die Quantron mit rund 200 Kilometern angibt. Für die entsprechende Energie soll eine Batterie mit einer Leistung von 280 kWh sorgen, die bei einer Ladeleistung von 44 kW respektive 150 kW in zwei beziehungsweise 6,5 Stunden vollgeladen werden kann.

Foto: Quantron Der Quantron Cizaris ist ein vollelektrischer Stadtbus mit einer Reichweite von bis zu 370 Kilometern.

Quantron Cizaris 12 EV: Stadtbus mit bis zu 370 Kilometern Reichweite

Um seinen Anspruch als Vollsortimenter gerecht zu werden, präsentierte Quantron auf der Hausveranstaltung nach eigenen Angaben auch den Stadtbus Cizaris 12 EV. Die Konstrukteure von Quantron sollen dabei auf eine Fahrzeugplattform zurückgegriffen haben, die sich laut Quantron auf dem asiatischen Markt bewährt hat. Je nach verbautem Batteriepack soll der Stadtstromer Platz für 24 bis 35 Sitzplätze bieten und bis zu 95 Fahrgäste aufnehmen können. Für Sicherheit sorgen sollen elektronische Assistenzsysteme wie ABS/ASR, EBS 5.0, ECAS aus europäischer Produktion. Der Abbiegeassistent von Mobileye ist laut Quantron aus Wunsch nachrüstbar. Für Vortrieb sorge eine auf dem Dach des Busses montierter Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit einer wählbaren Kapazität von 242 bis 424 kWh. Diese versorgen laut Quantron einen wassergekühlten Zentralmotor von Dana mit einer Nominalleistung von 145 kW (rund 197 PS) und einer Maximalleistung von 245 kW (rund 333 PS). Dieser liefert laut Quantron ein Drehmoment von 1.055 respektive 3.329 Newtonmeter. Dieses Muskelspiel ermöglicht dem Cizaris 12 EV laut Quantron eine Reichweite von 220 bis 370 Kilometern.