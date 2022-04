Daimler Buses Mercedes-Benz OC 500 mit neuem Chassis

Neue Generation der Bus-Chassis Familie Mercedes-Benz OC 500 mit neuer Elektrik- und Elektronikstruktur, Basis für neue Assistenzsysteme wie Active Brake Assist 5 und Sideguard Assist New generation of the Mercedes-Benz OC 500 bus chassis family with new electrical and electronic structure, basis for new assistance systems such as Active Brake Assist 5 and Sideguard Assist .