Betriebsstoffe Antworten auf häufige Fragen

Ist HVO eine Alternative zu fossilem Diesel? Warum ist Adblue derzeit so teuer? Was sind E-Fuels? Antworten auf häufige Fragen.

Diesel kostet so viel wie nie zuvor, im März waren an einigen Tankstellen mehr als 2,40 Euro pro Liter fällig. Kein Wunder, dass Autofahrer und Speditionen nach Alternativen suchen. Doch Sonnenblumen- oder Rapsöl aus dem Supermarkt haben im Tank moderner Pkw und Lkw nichts zu suchen: Das Öl ist zähflüssiger als Diesel, die Zündfähigkeit deutlich schlechter, zudem können Injektoren und Ventile verkoken. Die gute Nachricht: Es gibt dennoch Alternativen, die dem fossilen Diesel technisch sogar überlegen sind. Die schlechte Nachricht: Sparen lässt sich damit nicht, zumindest nicht in Deutschland. In Schweden und Norwegen ist es dagegen wegen der Steuerbefreiung für Biokraftstoffe möglich, durch die Umstellung auf Biodiesel bis zu 25 Prozent der Kraftstoffkosten zu sparen.

Eine Alternative zu klassischem Dieselkraftstoff sind synthetische oder Bio-Kraftstoffe wie HVO. Die Abkürzung steht für Hydrotreated Vegetable Oils – hydrierte Pflanzenöle. "Als Rohstoffe für HVO dienen Raps-, Sonnenblumen-, Soja- und Palmöl, Reste aus der Lebensmittelindustrie wie Altspeiseöle, aber auch tierische Fette, etwa aus Schlachtabfällen", erklärt Sebastian Feldhoff, Fachbereichsleiter Fuels and Lubricants bei der OWI Science for Fuels gGmbH in Herzogenrath. Diese Öle oder Fette werden bei Temperaturen von 300 bis 400 Grad Celsius unter Zugabe von Wasserstoff bei hohem Druck in einer katalytischen Reaktion in Kohlenwasserstoffe umgewandelt. Aus 3,5 Tonnen Rapssaat werden etwa 1.400 Liter Rapsöl gewonnen, aus denen nach der Hydrierung circa 1.200 Liter HVO-Diesel entstehen.