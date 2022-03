MAN hat mit massiven Ausfällen in der Lkw-Produktion zu kämpfen, in München und Krakau stehen die Bänder still. Grund sind fehlende Kabelstränge aus der Ukraine.

Für den deutschen Lkw-Traditionsbauer MAN hat der Ukraine-Krieg massive Folgen: In den Werken in München und Krakau ruht die Produktion bereits seit dem 14. März, an den Standorten Nürnberg, Salzgitter und Wittlich kommt es zu "signifikanten Ausfällen". Ursache ist die Versorgungslücke mit Lkw-Kabelsträngen, die sonst aus der Ukraine zugeliefert werden. Laut MAN droht ein weiterer mehrwöchiger Ausfall der Lkw-Produktion und eine deutliche Einschränkung der Fertigung im zweiten Quartal allgemein.

Belegschaft in Kurzarbeit

Die unmittelbaren Folgen: bis zu 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland müssen in Kurzarbeit, Lieferfristen können nicht mehr eingehalten werden. MAN bietet den Kunden daher eine Auftragsstornierung an und die Möglichkeit einer Bestellung zu neuen Konditionen.

Vorstand mit Gehaltsverzicht

"Wir haben im Vorstand der MAN Truck & Bus SE aufgrund der dramatischen Situation umgehend Maßnahmen zur Bewältigung der Situation ergriffen. Wir haben unmittelbar nach Kriegsausbruch unter anderem damit begonnen, ukrainische Zulieferstrukturen für Lkw-Kabelstränge in anderen Ländern zu duplizieren. Dies nimmt jedoch mehrere Monate in Anspruch. Zudem haben wir einen umfassenden Ausgabenstopp für nicht-geschäftskritische Aktivitäten sowie bis auf Weiteres einen Einstellungsstopp beschlossen", so MAN-Vorstandsvorsitzender Alexander Vlaskamp. Und weiter: "Als Zeichen der Solidarität mit der Belegschaft wird auch der Vorstand aufgrund der dramatischen Entwicklung in den nächsten drei Monaten in einem erheblichen Maß auf Gehalt verzichten."