Praxistests ab 2026 Volvo bringt H2-Verbrenner

Volvo Trucks ist zweifelsohne ein Vorreiter, was batterieelektrische Lkw angeht. Vom leichten FL Electric bis zum schweren FH Electric läuft für jede Branche bereits heute das passende Elektro-Modell in Serie vom Band. Doch auch Wasserstoff-Lösungen gegenüber geben sich die Schweden offen. Schwere Volvo-Lkw mit Brennstoffzellen-Antrieb befinden sich bereits in der Erprobung. Sie werden mit Brennstoffzellen ausgestattet, die Cellcentric produziert, ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und der Volvo Group. Dazu verkünden die Schweden, jetzt auch Lkw mit Wasserstoff-Verbrennungsmotoren zu entwickeln.

Erste Tests 2026, Marktstart bis 2030

Die ersten Praxistests von Volvo-Lkw mit H2-Triebwerken sollen laut Hersteller 2026 starten. Versuche in Labors und mit wirklichen Fahrzeugen mit Wasserstoffmotoren seien bereits heute im Gange. Die Markteinführung entsprechender Trucks ist für Ende des Jahrzehnts geplant. Dann sollen die Lkw das Alternative-Antriebe-Angebot der Schweden ergänzen, das neben Elektro- und Brennstoffzellen-Trucks auch Biogas-, Biodiesel- und HVO-fähige Fahrzeuge umfassen wird.

Klassische Selbstzünder dank HPDI-Technik

Lesen Sie auch

Verbrenner im Aufwind Volvo setzt auf H2-Motoren

Volvo Trucks wird mit seinen Wasserstoffmotoren allerdings einmal mehr einen Sonderweg beschreiten: Wie schon bei den Gas-Lkw nutzen die Schweden auch mit Wasserstoff als Kraftstoff die Hochdruck-Direkteinspritzungs-Technologie (HPDI). Damit laufen die Motoren dank einer kleinen Menge Diesel- oder HVO-Zündkraftstoff klassisch als Selbstzünder. Volvo Trucks verspricht sich damit eine verbesserte Effizienz, einen reduzierten Verbrauch und eine höhere Leistung. Zur Entwicklung und Produktion entsprechender Komponenten hat die Volvo Group erst jüngst die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit Westport Fuel Systems verkündet, dem Spezialisten zur HPDI-Technologie. Laut Volvo Trucks werden Lkw mit HPDI-Wasserstoffmotoren mit HVO als Zündkraftstoff gemäß den neuen CO2-Emissionsnormen der EU als "Zero Emission Vehicle" (ZEV) eingestuft.

Leistung und Zuverlässigkeit auf Diesel-Niveau

"Lkw, bei denen der traditionelle Verbrennungsmotor erhalten bleibt, die aber mit Wasserstoff betrieben werden, werden über die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie unsere Diesel-Lkw verfügen, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil von potenziell sehr niedrigen CO2-Emissionen well to wheel. Sie werden eine wertvolle Ergänzung zu unseren batterieelektrischen Lkw sein, die bereits seit einigen Jahren auf dem Markt sind", sagt Jan Hjelmgren, Head of Product Management and Quality bei Volvo Trucks. Es sei offensichtlich, dass verschiedene Technologien für die Dekarbonisierung des Schwertransports benötigt werden. "Als globaler Lkw-Hersteller müssen wir unsere Kundinnen und Kunden unterstützen, indem wir eine Vielzahl von Dekarbonisierungslösungen anbieten. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, ihren Antrieb basierend auf der Transportaufgabe, der verfügbaren Infrastruktur und den Preisen für grüne Energie auszuwählen."