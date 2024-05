Mercedes-Benz E-Trucks Ladesäule mitgeliefert

Dass Mercedes-Benz Trucks – wie andere Hersteller – zum E-Lkw auch Beratungsleistungen zu Ladeinfrastruktur und Co. bereitstellt, ist nicht neu. Neu aber: Die Schwaben haben jetzt auch direkt Schnellladesäulen im Programm. Neben der Hardware umfasst das den technischen Service und auf Wunsch eine Finanzierung. Zudem lässt sich die Installation über vom Hersteller qualifizierte Partner managen.

Ladesäulen von Alpitronic

Als Lieferant für die Ladesäulen hat Mercedes-Benz Trucks Alpitronic gewonnen. Das Südtiroler Unternehmen entwickelt und produziert laut eigener Angaben bereits seit 2017 unter dem Familiennamen "Hypercharger" DC-Schnellladelösungen. Mercedes-Benz Trucks bezeichnet die Alpitronic-Technik als hochausgereift. Alpitronic wiederum sieht sich als führender Marktanbieter in Europa. Das Service-Netzwerk des Unternehmens fußt demnach auf mehr als 200 Außendiensttechnikern, die europaweit einen reibungslosen Service sicherstellen sollen.

Erste Pilotprojekte in der Pipeline

Mercedes-Benz Trucks will Kunden von der Energiegewinnung bis hin zur passenden Ladeinfrastruktur ein wirtschaftliches Gesamtpaket für den Einstieg in die E-Mobilität anbieten, heißt es. Erste Pilotprojekte laufen jetzt an, der Rollout über alle Händler in Deutschland und weitere europäische Länder folge im Anschluss. "Als Anbieter von Beratung und Ladesäulen für das Depot-Charging aus einer Hand setzen wir einen wichtigen Kundenwunsch in die Tat um. Damit wollen wir den Umstieg auf die E-Mobilität noch einfacher für unsere Kunden gestalten", so Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services bei Mercedes-Benz Trucks.