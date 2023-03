Präzision, Qualität, Flexibilität gefordert Was Automobil-Logistiker wissen müssen

Die Anforderungen an Automobil-Logistiker steigen: Die Verwerfungen in der Lieferkette und die Umstellung auf Elektromobilität bleiben nicht ohne Folgen. Was Automotive-Logistikdienstleister wissen müssen, erläuterten hochkarätige Referenten bei einem trans aktuell-Symposium bei Schmitz Cargobull

Die Anforderungen an Automobil-Spediteure steigen. Ob Probleme in der Lieferkette, die Folgen der Energiekrise oder die Abkehr vom Verbrenner: Zulieferer wie Hersteller müssen auf gewaltige Veränderungen reagieren. Doch egal, wie schnell und umfassend die Fahrzeugindustrie auf das veränderte Umfeld reagiert – es hat immer auch Folgen für die beteiligten Transport- und Logistikdienstleister. Sie müssen sich immer wieder neu erfinden beziehungsweise neue Lösungen aus dem Ärmel schütteln. Doch wer sich der Transformation stellt und sie positiv begleitet, hat gute Chancen, sich neue Geschäfte zu erschließen und zu profitieren.

Das war eine der Erkenntnisse des trans aktuell-Symposiums zur Zukunft der Automobillogistik beim Trailerhersteller Schmitz Cargobull in Altenberge. Experten aus den Bereichen Fahrzeugindustrie und Automotive-Beratung berichteten den mehr als 50 Teilnehmern vom Stand der Transformation und gaben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung, während IT-Experten Lösungen für mehr Transparenz und Effizienz präsentierten. Damit die Praxis nicht zu kurz kommt, waren auch Vertreter eines Fahrzeugbauers und eines Logistikdienstleisters mit von der Partie.

Spediteur Stöhr: immer höhere Anforderungen

Den Part des Logistikdienstleisters vertrat Erwin Stöhr, geschäftsführender Gesellschafter von Stöhr Logistik aus Rottenacker (Alb-Donau-Kreis). „Unsere Kunden stellen immer höhere individuelle Anforderungen“, berichtete Stöhr.

Foto: Thomas Küppers Erwin Stöhr, Geschäftsführer von Stöhr Logistik: „Unsere Kunden stellen immer höhere individuelle Anforderungen.“

Sein Unternehmen beschäftigt 360 Mitarbeiter an sechs Standorten und betreibt 70.000 Quadratmeter Lagerfläche. 170 eigene Lkw sind für die Spedition europaweit unterwegs. Eine Anforderung besteht darin, immer tiefer in die Wertschöpfungskette des Kunden einzugreifen: Das Logistikunternehmen übernimmt für einen Automotive-Kunden Ware aus Asien, packt sie in Mehrweg- und firmeneigene Verpackungen um, belabelt sie und schleust sie taktgenau in die Produktion ein. „Wir bereiten alles vor, damit unsere Kunden eine reibungslose Produktion haben“, sagte Stöhr.

Eine weitere Anforderung bestehe darin, sich auf die tiefgreifenden Veränderungen bei den Kunden einzulassen. Viele Auftraggeber machten sich Gedanken über neue Produkte für die Zeit nach dem Verbrenner. Ein Kunde bereite sich zum Beispiel darauf vor, künftig mit einer riesigen Gussmaschine komplette Unterböden für Elektro-Pkw zu produzieren. Bisher stellt er Ölwannen und Getriebegehäuse her. Die Folge für Stöhr Logistik wären neue Transport- und Lagerprozesse sowie Verpackungsgrößen für die voluminösen Module.

Das sind die Erfolgsfaktoren für Automobil-Spediteure

Doch so groß die Anforderungen sein mögen – Stöhr stellt sich ihnen. Fünf Erfolgsfaktoren hat der Unternehmer ausgemacht, auf die es in der Zusammenarbeit mit Autobauern und Zuliefern ankomme: Präzision, Qualität, Flexibilität, Technologie und Kostenmanagement. Präzision garantiert Stöhr zum Beispiel durch eine ständige Überwachung der Lieferketten und Qualität durch den eigenen Fuhrpark mit ausgebildeten Fahrern. Aktuell bildet das Unternehmen 20 Berufskraftfahrer aus.

Bei der Flexibilität gehe es um die Fähigkeit, etwa kurzfristige Mengenschwankungen oder Schließtage beim Kunden zu kompensieren. Bei der Technologie kommen Telematik und Echtzeit-Tracking ins Spiel, und beim Kostenmanagement weiß Stöhr: Die Automotive-Industrie will wettbewerbsfähige Preise. Für Erwin Stöhr ist aber auch klar: Er will nicht der billige Jakob sein. „Will der Kunde billig, sind wir die Falschen“, betonte der Spediteur und erwähnte, dass es ihm im vergangenen Jahr gelungen sei, die Preise anzuheben.

Um auch beim Thema Nachhaltigkeit zu punkten, bereitet sich das Unternehmen aus Rottenacker auf den Start der ersten Elektro-Lkw vor und baut dazu auch Ladestationen auf. LNG-Fahrzeuge hatte Stöhr bereits vor zwei Jahren in die Flotte aufgenommen, wurde dann aber von den explodierenden Energiekosten genauso kalt erwischt wie Hunderte anderer Spediteure.

Wie die BMW Group die CO2-Emissionen drosselt

Mit nachhaltigen Transport- und Logistiklösungen rennen Spediteure zumindest im Fall der BMW Group offene Türen ein. Der Fahrzeugbauer hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die CO2-Emissionen je Fahrzeug über den gesamten Lebenszyklus hinweg um mindestens 40 Prozent zu reduzieren. Dabei ist den Nachhaltigkeitsmanagern im Unternehmen bewusst, dass nur ein Bruchteil der Emissionen auf Produktion, Inbound- und Outbound-Logistik entfällt. Der Löwenanteil geht aufs Konto des späteren Betriebs auf der Straße.

Foto: Thomas Küppers Digital beim Symposium zugeschaltet: Dr. Benedikt Anderhofstadt aus der Logistikplanung und Stefanie Blatner aus der Planung Standortlogistik im Werk München.

Dennoch lohnt sich auch ein Blick auf den CO2-Fußadruck im Werk und bei den vor- und nachgelagerten Transporten. Hier setzen Dr. Benedikt Anderhofstadt aus der Logistikplanung und Stefanie Blatner aus der Planung Standortlogistik im Werk München an. 800 Lkw-Touren führen täglich ins Werk, überwiegend mit Diesel-Lkw, obgleich BMW nach eigenen Angaben sowohl in München als auch in Landshut, Dingolfing und China schon einige Elektro-Lkw im Einsatz hat.

Die BMW-Logistiker haben die 800 Fahrten analysiert und geprüft, wie sie umweltverträglicher abgewickelt werden könnten. Ergebnis: Die Experten möchten die Verkehre auf der Kurz- und Mittelstrecke (die 40 und 23 Prozent aller Fahrten ausmachen) perspektivisch auf Elektro-Antrieb umstellen. Die Verkehre auf der Langstrecke (20 Prozent) sowie Sonder- und Entsorgungsverkehre (17 Prozent) werden ihrer Ansicht nach dagegen künftig mit unterschiedlichen Antriebskonzepten abgewickelt – wozu BMW auch Verbrenner zählt, die mit dem Kraftstoff HVO unterwegs sein könnten. Zugleich ist es Anderhofstadt und Blatner ein Anliegen, die Auslastung der Lkw weiter zu steigern und noch mehr Verkehre auf die Bahn zu bringen. „Bei Fertigfahrzeugen liegt die Quote schon bei 50 Prozent“, berichtete Logistikplanerin Blatner.

BMW engagiert sich auch bei Wasserstoff-Lkw

BMW baut mit seinen Logistikpartnern nicht nur die Zahl der batterieelektrisch angetriebenen Lkw aus. Der Fahrzeugbauer treibt auch die Entwicklung von Wasserstoff-Lkw voran. Zum einen engagiert sich der Hersteller im EU-Projekt H2 Haul, das bis 2024 insgesamt 16 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw in Deutschland, Frankreich, Belgien und der Schweiz auf die Straße bringen soll. Zwei davon sind 40-Tonner, die DHL für BMW zwischen dem Hub Nürnberg und dem Werk Leipzig betreiben möchte.

Zum anderen beteiligt sich das Unternehmen am Projekt HyCET. Dahinter stehen BMW als Konsortialführer sowie DHL, Volvo Trucks, Total Energies, DHL, Deutz und Keyou – anders als bei H2 Haul geht es hier um die Entwicklung von Fahrzeugen, die mit Wasserstoff-Verbrenner angetrieben werden. Geplant sind zwei 18- und zwei 40-Tonner, ebenfalls im Einsatz zwischen dem DHL-Standort Nürnberg und BMW Leipzig. „Wasserstoff hat nach unserer Einschätzung auf der Langstrecke für schwere Transporte seine Daseinsberechtigung“, erklärte Dr. Anderhofstadt. Vorteile sieht er in der hohen Reichweite, der kurzen Betankungszeit und der hohen Einsatzflexibilität. „Es wird aber noch eine Weile dauern, bis die Serienhersteller damit kommen“, sagte er.

Schmitz Cargobull: Trailer wird zum IoT-Gerät

Spediteure müssen sich aber nicht nur nachhaltig, sondern auch digital aufstellen, um langfristig erfolgreich zu sein – nicht nur im Geschäft mit ihren Automotive-Kunden. Drei Referenten zeigten auf, wie das gelingen kann. Für Schmitz Cargobull steht fest, dass sich im Unternehmen zwar alles um den Trailer dreht, die Daten aus der gezogenen Einheit aber nicht die einzigen sind, die für einen Transport- und Logistikdienstleister relevant sind. Er braucht Informationen sowohl aus der gezogenen als auch aus der ziehenden Einheit.

Foto: Thomas Küppers Søren Danielsen, Cargobull Telematics: Der Trailer „Der Trailer wird zum rollenden IoT-Gerät.“

Schon daran hapert es vielfach, wie Søren Danielsen ausführte, Manager für digitale Service-Lösungen bei Cargobull Telematics aus Münster. Ihm schwebt nicht nur eine Verbindung dieser Daten vor, sondern ein Datenpool, in dem alle für einen Transportprozess relevante Informationen fließen. Für Schmitz Cargobull beziehungsweise Cargobull Telematics ist dieser Pool das Data Management Center, das über Schnittstellen an viele weitere wichtige IT-Anwendungen angebunden ist – seien es eine Ausschreibe-Plattform oder Frachtenbörse.

Fest steht für Danielsen: Der Trailer muss liefern – neben der Ware auch Informationen. „Der Trailer wird so zum rollenden IoT-Gerät“, sagte der IT-Experte. Als vernetztes Gerät empfiehlt er sich bei dem Trailerhersteller schon ab Werk: Jede Einheit ist mit der firmeneigenen Telematikeinheit Trailer Connect ausgestattet. Das Interesse daran, sie zu nutzen, sei sehr groß, bilanzierte Danielsen.

Allsafe: Sperrstangen in den Fahrzeugen tracken

Der Trailer lässt sich tracken, die Innentemperatur überwachen und vieles mehr. Was aber ist mit den Hilfsmitteln zur Ladungssicherung? Hier setzt das auf die Sicherheit von Ladegütern spezialisierte Unternehmen Allsafe aus Engen an. Es stattet die Sperrstangen im Fahrzeug mit Bluetooth-Sendern aus, die einer Blackbox im Cockpit ständig ihren Standort übermitteln. Die Box zeigt dem Fuhrparkchef auf, welche Stangen sich wo befinden, welche Strecken sie zurücklegen und wie lange sie im Einsatz sind. Er sieht sofort, ob alles an Bord ist oder der Lkw ohne die nötigen Hilfsmittel zur Ladungssicherung zum Kunden fährt.

Mit der Allsafe-Tracking-Lösung erkennt der Disponent, wo die Sperrstangen gerade reisen beziehungsweise wo sie abhandengekommen sind. „Er kann den Fahrer anweisen: Wenn Du das nächste Mal dort lädst, nimmst Du die Stange mit, die beim letzten Mal liegengeblieben ist“, sagte Allafe-Regionalleiter Michael Grosch. Das verhindere Schwund und Diebstahl und wirkt sich positiv auf die Firmenkasse aus: Immerhin schlägt jede Sperrstange mit rund 30 Euro zu Buche.

Foto: Thomas Küppers Allafe-Regionalleiter Michael Grosch stellt die Allsafe-Tracking-Lösung vor. Sie verhindert Schwund und Diebstahl und wirkt sich positiv auf die Firmenkasse aus.

Was bei Sperrbalken im Kleinen beginnt, setzt sich bei Behältern und Containern fort: Sie gehen vielleicht nicht so häufig verloren, mitunter verliert man aber den Überblick oder würde sich wünschen, sie würden schneller zurückkommen. Auch hierfür gibt es Unterstützung mithilfe von IT-Programmen. Einer der Anbieter ist Eurolog aus Hallbergmoos bei München. Er steht für Transparenz, Echtzeitinformation, Sicherheit und Effizienz in der Lieferkette. Für eine Vielzahl an Bedarfen aus der Verladerschaft sowie aus der Transport- und Logistikbranche bietet er IT-Lösungen, die jeweils modularisiert aufgebaut sind – von einer Basisanwendung (Kernmodule) bis hin zur Highend-Lösung (Universalmodule). Was das Beispiel der Behälter angeht, steuert das Unternehmen für die Volkswagen-Ersatzteillogistik das komplette Behältermanagement. Es geht um nicht weniger als um Steuerung und Verfolgung von 22 Millionen Ladungsträgern weltweit zwischen Werken, Lieferanten und Transportdienstleistern.

Eurolog: logistischen Blackout vermeiden

Nicht nur Behälter behält Eurolog im Blick, sondern bei Bedarf auch das komplette Beschaffungsmanagement, so zum Beispiel für den Kunden BMW. Über ein Tool von Eurolog steuert der Fahrzeugbauer die Verkehre von 1.500 Lieferanten in mehr als 15 Ländern. Alle beteiligten Akteure sind in Echtzeit über alle Vorgänge im Bilde, erfolgen Avise sowie Tracking & Tracing doch im 15-Minuten-Takt.

Foto: Thomas Küppers Martin Schweizer, Direktor für Business Development & Consulting bei Eurolog: „Herzstück von Eurolog ist unser Transportmanagement.“

„Herzstück von Eurolog ist jedoch unser Transportmanagement“, sagte Martin Schweizer, Direktor für Business Development & Consulting. Die Lösung bildet alle Anforderungen im Transportprozess digital ab: von der Ausschreibung über die Beauftragung, den Auswahl des geeigneten Verkehrsträgers, Echtzeit-Tracking bis hin zur Abrechnung und zum Auslösen von Alarmen, sollte etwas aus dem Ruder laufen. Denn das gilt es unbedingt zu vermeiden: Unwägbarkeiten, Unsicherheiten, Risiken. Schweizer spricht vom „logistischen Blackout“, der stets viel Geld kostet, wenn eine Sonderfahrt bezahlt oder das Flugzeug gebucht werden muss. „Software kostet auch Geld, ist aber längst nicht so teuer wie ein logistischer Blackout.“