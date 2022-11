Podcast PRO GEWERBE Folge 2: Charging: Wo kommt der Strom her?

In der neuen Folge von "PRO GEWERBE", ein Podcast von "trans aktuell", powered by FORD PRO, dreht sich alles um das Thema "Charging". trans aktuell-Podcaster Marius Roth hat sich dazu diesmal im Kölner Stammwerk mit Claudia Vogt, Direktorin Ford Nutzfahrzeuge, und Jörg Pilger, verantwortlich für den Ford Kunden Service, getroffen. Die drei Profis haben sich Stephan Voigt eingeladen. Er verantwortet beim Hersteller Ford das Thema Ladelösungen für gewerblich genutzte Fahrzeuge. Gemeinsam sprechen sie über das Laden von Elektrofahrzeugen und klären unter anderem, ob dazu eine Wallbox im Betrieb benötigt wird und wie extern gezapfte Stromkosten abgerechnet werden können. Themen also, die auf jeden Gewerbetreibenden zu kommen, der sich Elektrofahrzeuge anschaffen möchte. Gewohnt munter geht es auch in dieser zweiten Folge des Podcast "PRO GEWERBE" zur Sache. Am Ende ist jeder Gewerbetreibende ein Experte in Sachen "Charging".

