Nippon Express wächst in Europa Übernahme von Cargo-Partner abgeschlossen

Der japanische Logistikdienstleister Nippon Express schließt die Übernahme von Cargo-Partner ab. Durch Synergien will das Unternehmen in Europa sowie auch weltweit weiter wachsen.

Die im Mai 2023 angekündigte Übernahme von Cargo-Partner durch den japanischen Logistiker Nippon Express ist abgeschlossen. Alle Anteile mehrerer Cargo-Partner-Tochtergesellschaften mit Sitz vor allem in Mittel- und Osteuropa sind demnach ab sofort Teil der Nippon Express Holdings.

Das bringt Cargo-Partner bei Nippon Express ein

Cargo-Partner mit Hauptsitz in Österreich ist vor allem in Mittel- und Osteuropa vertreten, einer Region, die nach eigenem Bekunden als Industrie-Cluster in Europa zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das Unternehmen, die sich hauptsächlich auf Luft- und Seefrachttransporte in Europa, Asien und Nordamerika konzentriert, bietet zudem auch Bahn- und Lkw-Transporte sowie Kontraktlogistik-Dienstleistungen an. Ziel der Logistik-Konzerns Nippon Express ist es, die Expansion und Entwicklung seiner weltweiten Geschäfte zu beschleunigen.

