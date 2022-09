Nikola startet Testbetrieb Nikola Tre setzt Hamburger Hafen unter Strom

Vorname vor Nachname, das ist in der westlichen Hemisphäre so üblich. Und so läuft es auch bei den ideellen Nachfahren des Elektro-Vordenkers Nikola Tesla. Während Tesla im Lkw-Bereich noch auf sich warten lässt, ist Nikola dank der Kooperation mit Iveco schon mittendrin im Praxis-Testbetrieb. Den Anfang machen in der ersten Phase für drei Monate drei batterieelektrische Nikola Tre mit drei Achsen. Die Ladeinfrastruktur besteht im ersten Schritt noch etwas hemdsärmelig aus vorrangig mobilen Säulen mit 80 kW Ladeleistung. In der zweiten Phase soll die Flotte, die in Diensten der Hamburg Port Authority (HPA) und ansässiger Spediteure unterwegs ist, auf 25 Tre anschwellen. Die Fahrzeuge der zweiten Phase werden keine Dreiachser mehr sein. Stattdessen tritt der Tre in Europa-Konfiguration als 4x2 an.

Hamburger Hafen will möglichst schnell emissionsfrei werden

Das Ziel für HPA ist klar: Möglichst schnell ein Nullemissionshafen sein. Ab 2023 sollen die Fahrzeuge dann vollständig integriert werden. Dies geschieht zusammen mit der Installation der Infrastruktur und den damit verbundenen Serviceleistungen. „Die erste Phase dient zur Demonstration eines Zero-Emission-Containertransports im Hamburger Hafen auf öffentlichen Straßen, zur Akquise der ersten Kunden und zur Erprobung von Ladeinfrastruktur und -abläufen sowie zur Generierung von weiterführenden Projektinhalten und -ideen für den weiteren Projektverlauf“, sagt Christian Sulser, Vorstand Vertrieb & Marketing bei Iveco.