Peterbilt Model 389X Ja, dieser Truck ist wirklich neu

Während in Europa die IAA TRANSPORTATION mit zahlreichen Elektro- und Wasserstoff-Lkw vor der Tür steht, feiern die Amerikaner den Diesel-Truck: So präsentiert der Traditionshersteller Peterbilt mit einem Sondermodell des klassischen 389 – der Special Edition Model 389X – einen Hauber ganz alter Schule. Nur 1.389 Einheiten werden gebaut, verfügbar sind eine Day-Cab und zwei Schlafkabinen.

Die Front des Special Edition Model 389X wird dominiert von einem aufrechten Chrom-Kühlergrill und einer glänzenden, platten Stoßstange. Die Länge der Haube wird von seitlichen Chrom-Designs mit Peterbilt-Logo betont, oberhalb setzen eine „Hauben-Krone" und eine mittige Chrom-Leiste gen Windschutzscheibe die passenden Akzente. Über die vorderen Räder sind Chrom-Kotflügel gezogen, auch die frei stehenden Luftfilterkästen, Batteriekästen und Dieseltanks sind entsprechend eingekleidet. Über den Luftfiltern und unter den Türen und der Kabine sorgen bernsteinfarbene LED für eine coole Optik in der Nacht. Positionslichter in Torpedo-Form und eine XXL-Sonnenblende schließen das Dach ab. Das beeindruckendste Detail dürften aber die weit über die Kabine ragenden Auspuffrohre im Ofenrohr-Format darstellen – ein echtes Statement.

Old School auch im Interieur

Zu den inneren Werten des Haubers schreibt Peterbilt stolz: „Das Innere des 389X ist so kühn wie das Äußere." Armaturenbrett, Türverkleidungen und Schlafkabine werden von dunklen Holzapplikationen aufgewertet, die Haltegriffe an den Türen glänzen in Chrom. In den Kopfstützen und auf der Rückwand ist das 389X-Logo eingestickt. Rechts oberhalb des Handschuhfachs gibt's zudem eine kleine Edelstahlplatte, in der die Produktionsnummer des Sondermodells verewigt ist. Neben den vielen Tastern und Schaltern hält aber auch etwas Moderne Einzug in den klassischen Truck – in Form des digitalen Kombiinstruments zum Beispiel und des Touchscreens in der Mittelkonsole.

Robert Woodall, Stellvertretender Generaldirektor für Vertrieb und Marketing bei Peterbilt, ist sich sicher: Die Special Edition Model 389X werde schnell zu den begehrtesten Haubern auf der Straße. "Ich freue mich darauf, diesen großartigen Truck und seine stolzen Besitzer sehr bald auf den Straßen quer durch Nordamerika zu sehen."