Mercedes eActros 600 Testlauf auf der Alb

Mercedes-Benz Trucks arbeitet mit Hochdruck am neuen batterieelektrischen Fernverkehrs-Modell eActros 600. Die offizielle Weltpremiere steht für den 10. Oktober an, die Serienreife folgt 2024. Bis dahin testen die Versuchsingenieure nun noch Prototypen der Sattelzugmaschine und eines 6x2-Motorwagens mit Wechselbrückenaufbau auf der Schwäbischen Alb. Konkret werden Tests gefahren auf dem Versuchsgelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes in Münsingen und auf öffentlichen Straßen in der Umgebung.

Laut Hersteller eignet sich die vielfältige Topographie auf der Schwäbischen Alb besonders gut, um den E-Lkw unter verschiedenen Bedingungen zu erproben. Auf der Agenda stehen unter anderem Messungen zur Geräuschkulisse, wofür die Akustikmesstrecke in Münsingen wegen ihrer ruhigen Lage ideal sei.

Die Batterien des eActros 600 werden laut Mercedes-Benz Trucks rund 600 Kilowattstunden fassen und damit eine Reichweite von etwa 500 Kilometern ermöglichen. Außerdem sollen die Energiespeicher mit rund einem Megawatt Leistung ultraschnell geladen werden können, konkret: in unter einer halben Stunde von 20 auf 80 Prozent. In Sachen Antrieb kommt eine in Eigenregie entwickelte 800-Volt-Achse wird mit zwei Elektromotoren zum Einsatz. Ihre Dauerleistung gibt der Hersteller mit 400 kW, also 544 PS an. Kurzzeitig sollen in der Spitze gar 600 kW, also 816 PS abrufbar sein.