Nachfolge durch Übernahme gesichert Recht Logistik startet mit Führungs-Duo durch

Christian Flick (links) und Navid Thielemann übernehmen Mehrheit an Recht Logistik. Wie es bei dem Familienunternehmen und den rund 450 Mitarbeitern an den elf Standorten weitergeht.

Zum Jahreswechsel hat das junge Führungs-Duo mit Christian Flick (links) und Navid Thielemann die Geschäftsführung von Recht Logistik übernommen. Damit hat Bernd Recht, der das Familienunternehmen in dritter Generation geführt hatte, die lange vorbereitete Nachfolgeregelung abgeschlossen. Er bleibt dem Unternehmen aber als stiller Gesellschafter mit einem Anteil von 15 Prozent erhalten.

Wie die Besitzverhältnisse jetzt aussehen

Recht holte er bereits vor Jahren Christian Flick an Bord: Er gehört seit 2016 zum Unternehmen und ist seit 2021 geschäftsführender Gesellschafter von Recht Logistik. Flick hält von nun an 50 Prozent der Anteile und übernimmt die Rolle des Mehrheitsgesellschafters. An seiner steht sein Jugendfreund und langjähriger Geschäftspartner Navid Thielemann, der wiederum seine Anteile an Recht Logistik auf jetzt 35 Prozent aufgestockt hat. Bei der 2021 gegründeten Tochtergesellschaft Recht Kontraktlogistik bleibt Navid Thielemann mit 57,5 Prozent Mehrheitsgesellschafter, 37,5 Prozent hält Recht Logistik GmbH sowie fünf Prozent der geschäftsführende Gesellschafter Matthias Weiner. Die Gesellschaft ist auf Fulfillment-Dienstleistungen insbesondere für Kunden aus dem E-Commerce-Bereich spezialisiert und verfügt über mehr als 150.000 Quadratmeter Lagerfläche.

Recht Logistik peilt weiteres Wachstum an

Der Umsatz der Recht Logistik Gruppe, in der die beiden Unternehmenssparten Spedition und Kontraktlogistik angesiedelt sind, ist nach eigenen Angabenin den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. „Bereits heute erwirtschaftet unsere Unternehmensgruppe über 70 Millionen Euro Umsatz. In den nächsten zwei Jahren peilen wir die 100 Millionen Euro Marke an“, erklärt Christian Flick. Und Navid Thielemann ergänzt: „Unsere Strategie, die Unternehmensexpansion konsequent voranzutreiben, ist absolut aufgegangen, und auch künftig haben wir noch viel vor.“

Lkw bestellt, Bauarbeiten für weiteres Lager starten

Beide Unternehmenssparten werden weiter ausgebaut: Der Bereich Transport verfügt über einen eigenen Fuhrpark mit rund 200 Einheiten. Weitere 45 Lkw sind bestellt und werden in Kürze ausgeliefert. Aufgaben- und Kundenspektrum wachsen kontinuierlich, sodass die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter perspektivisch eher noch steigen dürfte. In diesem Jahr beginnen die Bauarbeiten für ein weiteres hochmodernes E-Commerce-Lager im Ruhrgebiet, der operative Start der Anlage ist im ersten Quartal 2024 vorgesehen. Ein weiterer Standort in Süddeutschland ist geplant.

Recht Logistik hat Grund zu feiern

Doch nicht nur der Blick nach vorne stimmt die beiden Geschäftsführer froh. Die Recht Logistik Gruppe mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Brühl und neuer Kontraktlogistik-Zentrale in Nettetal bei Düsseldorf blickt auf eine rund 90-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Ein Anlass, der in diesem Jahr gefeiert werden soll.