Mit Vialytics gegen Schlaglöcher Entsorger-Lkw erfasst Straßenzustand

Das Iserlohner Umwelt- und Entsorgungsunternehmen Lobbe unterstützt künftig seine städtischen und kommunalen Kunden auf dem Weg der Digitalisierung: Im Fokus steht dabei die Effizienzsteigerung im Straßenmanagement. In Kooperation mit dem KI-Unternehmen Vialytics bietet der Entsorger Lobbe seinen Kunden „eine auf kommunale Bedürfnisse zugeschnittene Software zur Erfassung von Straßenzuständen inklusive Schachtdeckeln und Verkehrszeichen“, wie es seitens Lobbe heißt.

Entsorger-Lkw auf Tour in der Stadt

Und so funktioniert das Ganze: Die Entsorgungsfahrzeuge von Lobbe erkennen während ihrer Tour Straßenschäden. Zum Einsatz kommt dabei ein Smartphone mit einer speziellen App des Software-Entwicklers Vialytics. Die vorinstallierten iPhones, von denen aktuell drei bei Lobbe beim Pilotprojekt in der Stadt Menden im Einsatz sind, liefert Vialytics gleich mit. Eine App für Android-Geräte befindet sich in der Entwicklung. Die anschließende Datenverarbeitung, Aufgabenverwaltung und Planung von Maßnahmen erfolgen in einem Browser-basierten Straßen-Management-System am Computer oder Tablet-PC.

Die Fahrer wiederum erhalten eine kurze Unterweisung, die App an sich ist aber weitgehend selbsterklärend. Während der Fahrt macht das an der Frontscheibe befestigte Smartphone nun alle paar Meter ein Foto. Die verschlüsselten Bilder werden hochgeladen und auf Servern in Deutschland DSGVO-konform auf unbestimmte Zeit gespeichert. Alle personenbezogenen Daten wie Kennzeichen oder Gesichter macht der Algorithmus dazu unkenntlich.

Algorithmus wertet die Straßen aus

Der Algorithmus wertet vor allem die Schäden an der Straßenoberfläche aus – und das in 15 Schadenskategorien. Auf diese Weise ist den Kommunen frühzeitig bekannt, wo Reparaturen notwendig sind. Dies geschieht ohne Mehraufwand – sowohl für die Mitarbeiter von Lobbe als auch für die Kommunen. „Die strategische Kooperation zwischen dem Entsorger Lobbe und Vialytics ist ein Paradebeispiel dafür, wie die enge Zusammenarbeit zwischen innovativen Unternehmen und Start-ups zur digitalen Transformation traditioneller Branchen beiträgt“, erklärt Matthias Röhring, Geschäftsführer der Strategie- und Innovationsgesellschaft der Lobbe-Gruppe Uventures.

Straßenschäden objektiv bewerten

Das Unternehmen hat die Kooperation initiiert und begleitet den Rollout in den Kommunen. „Die erfassten Daten stehen ohne Zeitverzögerung in einem Browser-basierten Straßen-Management-System zur Verfügung. Diese Daten ermöglichen den Städten und Kommunen eine schnelle und objektive Schadensbewertung“, erklärt Malte Werkner, Projektleiter bei Uventures. Denn so könnten nicht nur Bilder und Straßenzustände eingesehen, sondern auch Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen direkt im System geplant werden.

Weniger Kosten und zufriedene Bürger

Der Einsatz der Software trage folglich nicht nur zur Kostenreduzierung bei, sondern auch zur Erhöhung der Bürgerzufriedenheit, da Mängel in der kommunalen Infrastruktur schneller behoben werden könnten, sagt Werkner. Grundsätzlich könne natürlich jedes Fahrzeug als Datenlieferant auf Tour gehen.

Der Vorteil bei den kommunalen Entsorgungsfahrzeugen ist, dass diese kontinuierlich im Stadtgebiet unterwegs sind. „Durch die sogenannte Eh-da-Logistik, also die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, muss die Kommune kein zusätzliches Personal und keine zusätzlichen Fahrzeuge einsetzen“, berichtet Werkner gegenüber trans aktuell.

Partnerkommunen von Vialytics würden zudem von einer Zeitersparnis von mehr als 50 Prozent bei der Streckenkontrolle und den nachfolgenden Prozessen der Planung und Beauftragung von Sanierungsmaßnahmen berichten. So könnten Straßen auch bei kleineren Schäden früher repariert werden, was ihre Lebensdauer effektiv verlängert und damit langfristig Geld und Ressourcen spare.

Die Unternehmen

Lobbe-Gruppe

Das Familienunternehmen Lobbe hat fünf Unternehmensschwerpunkte: Entsorgung, Industrieservice, Kanaldienstleistungen, Sanierung und Havarie-Management

Insgesamt hat die Lobbe-Gruppe deutschlandweit 54 Standorte mit mehr als 2.750 Beschäftigten

Uventures ist dabei das für Strategie- und Innovationsprojekte zuständige Unternehmen der Lobbe-Gruppe

Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 465 Millionen Euro

Vialytics