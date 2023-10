OEM.connect von Webfleet Mit Mercedes-Benz E-Fahrzeugen nutzen

Flottenmanagement-Anbieter Webfleet treibt mit Mercedes-Benz das sogenannte OEM.connect-Programm voran. Was das für leichte E-Transporter bringt.

Flottenmanagement-Anbieter Webfleet treibt sein sogenanntes OEM.connect-Programm voran. Dabei geht es um die Anbindung von Fahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht (ohne Anhänger), die per Schnittstelle an Webfleet angebunden werden. Nun gab das Tochterunternehmen des Reifenherstellers Bridgestone bekannt, dass die Telematiklösung künftig auch Elektrofahrzeuge unterstützt. Als ersten Schritt baut Webfleet jetzt die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz Connectivity Services aus.

Betriebsdaten ohne zusätzliche Hardware

Flottenbetreiber, die Elektro-Pkw und E-Transporter von Mercedes-Benz nutzen, können ab sofort auf die Betriebsdaten zugreifen, ohne dass eine zusätzliche Hardware vonnöten ist. Denn das Ziel des OEM.connect-Programms von Webfleet ist es, die Hürde für die Nutzung möglichst niedrig zu halten. Es soll es Fuhrparkbetreibern einfacher machen, die Vielzahl an Telematikdaten zu nutzen, die ihnen helfen, Kosten zu senken, eine sicherere und nachhaltigere Fahrweise zu fördern und die Flottenleistung zu maximieren.

Künftig ist es laut Webfleet für die Unternehmen mit elektrischen oder Mischflotten darüber hinaus möglich, auch Daten zu Ladezeiten, Reichweiten, aktuellem Akku-Status, Energieverbrauch und mehr abzurufen, indem sie einfach die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN) eingeben.

Auf Basis dieser Daten seien die Flottenunternehmen in der Lage, Entscheidungen darüber zu treffen, welches Elektrofahrzeug in ihrer Flotte am besten für den jeweiligen Auftrag geeignet ist. Im Zuge der Tourenplanung lassen sich auch gleich die Laderoutinen optimieren. Bei der Planung einer Tagestour kann der Flottenmanager beispielsweise neben dem Energieverbrauch des Fahrzeugs auch die Akku-Kapazität und die Auswirkungen des Fahrverhaltens auf die Reichweite berücksichtigen.

Nicht nur bei der Planung hilfreich

Die Lösung geht aber natürlich über die Tourenplanung hinaus: So haben die Unternehmen einen vollständigen, datenbasierten Ein- und Überblick, anhand dessen sie jederzeit Maßnahmen ergreifen können, um die Nachhaltigkeit und Effizienz ihres Betriebs zu maximieren. Wobei der Datenschutz gewährleistet bleibt. Denn die Flottenbetreiber behalten die volle Kontrolle über ihre eigenen Daten.

Für die Berechnung werden dabei sowohl Ist- als auch historische Daten genutzt. „Der Algorithmus überwacht die geladene Batteriekapazitäten und berücksichtigt dabei auch den Verbrauch“, berichtet Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central Region bei Bridgestone Mobility Solutions. Die für den Fahrer relevanten Informationen spielt Webfleet auf dem Display des sogenannten Driver-Terminals aus. „Unternehmen weltweit nutzen Webfleet, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu verbessern, die Fahrer zu unterstützen, die Sicherheit zu erhöhen, die Vorschriften einzuhalten und um insgesamt nachhaltiger zu agieren“, sagt Schmid. Im vergangenen Jahr habe Webfleet bei seinen installierten Lösungen ein deutliches Wachstum bei der Anzahl der E-Fahrzeuge verzeichnet.

Potenziale von E-Fahrzeugen nutzen

„Immer mehr Unternehmer und Flottenmanager erkennen die großen Potenziale von Elektrofahrzeugen im Fuhrparkeinsatz. Gemeinsam mit Mercedes-Benz Connectivity Services bieten wir diesen Unternehmen neue datenbasierte Möglichkeiten für einen effektiven Übergang hin zur Elektromobilität sowie für den produktiven Betrieb einer Elektroflotte“, erklärt Schmid. OEM.connect für Elektrofahrzeuge ist zunächst für alle elektrischen Mercedes-Benz Pkw und Transporter in allen europäischen Ländern verfügbar, in denen Webfleet vertreten ist. Webfleet plant darüber hinaus, das Programm in naher Zukunft auf Elektrofahrzeuge weiterer Hersteller auszuweiten.

