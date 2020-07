Die Palette an konventionellen Antrieben hält in modernen Transportern für jeden Einsatzzweck das passende Aggregat bereit. Da gibt es schwächere Dieselmotoren für die einfacheren Szenarien und stärkere Selbstzünder, wenn das Terrain oder die Ladung mehr Leistung erfordern sollten. Und für Kunden, die hauptsächlich auf Kurzstrecken verkehren, ist für viele Modelle auch ein Benziner zu haben. In Sachen Elektroantrieb aber muss – wenn der Markt überhaupt bedient wird – eine Variante nicht selten allen Ansprüchen genügen.

eVito in zwei Varianten

Mit dem neuen Update zum Vito macht Mercedes damit Schluss: So bleibt der schon bekannte eVito Kastenwagen mit 85 kW und einer Reichweite von rund 150 Kilometern im Programm, wird nun aber flankiert von einem eVito Tourer, der komplett andere Daten auffährt. Der Hintergrund: Während KEP-Unternehmer auf maximale Nutzlast setzen und sie auf ihren festen Routen täglich nur wenige Kilometer zurücklegen, benötigen Taxiunternehmer oder Ride-Sharing-Anbieter für ihre Großraumlimousinen eine höhere Reichweite und ein Mehr an Leistung. Sie also sind mit dem eVito Tourer besser bedient. Für diesen nämlich verspricht Mercedes dank einer nutzbaren Batteriekapazität von 90 kWh eine Reichweite von 421 Kilometern. Der elektrische Antriebsstrang (eATS), der seine Leistung an die Vorderachse überträgt, bringt es zudem auf 150 kW.