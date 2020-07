Deutschlands Transport-Profis haben die besten Nutzfahrzeuge und Marken in den Kategorien Best Truck, Best Van, Best Bus und Best Brand gewählt. ETM Verlag und DEKRA präsentierten die Sieger der ETM Awards mit tollen Videoclips und Bildern. Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie unsere virtuelle Preisverleihung im Video-Stream.